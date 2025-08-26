기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“韓日 슈퍼스타의 포옹”…BTS 뷔, 오타니와 역대급 만남

입력 :2025-08-26 14:54:41
수정 :2025-08-26 15:04:31
방탄소년단(BTS)의 뷔(왼쪽)가 25일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저 스타디움에서 LA 다저스 오타니 쇼헤이와 기념 촬영하고 있다. 뷔는 이날 LA 다저스와 신시내티 레즈의 경기에 앞서 시구한다. 2025.08.26. 뉴시스
방탄소년단(BTS)의 뷔(왼쪽)가 25일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저 스타디움에서 LA 다저스 오타니 쇼헤이와 기념 촬영하고 있다. 뷔는 이날 LA 다저스와 신시내티 레즈의 경기에 앞서 시구한다. 2025.08.26. 뉴시스


그룹 방탄소년단 뷔와 LA 다저스 투수 겸 타자 오타니 쇼헤이가 만났다.

25일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 뷔는 이날 다저스의 신시내티 레즈와 홈경기에 앞서 다저스타디움 경기장에 올라 시구를 선보였다.

뷔는 다저스 투수 야마모토 요시노부에게서 마운드를 넘겨받아 그를 향해 살짝 고개를 숙인 뒤 와인드업을 거쳐 왼손으로 투구했다.

7번 등번호를 단 다저스 유니폼 상의에 옅은 색 청바지를 매치한 뷔는 더그아웃으로 들어가면서 팬들의 환호에 손을 흔들며 화답했다.

뷔는 경기에 앞서 다저스의 더그아웃을 찾아 스타 선수 오타니 쇼헤이와 짧게 이야기를 나누고 포옹을 하기도 했다.

두 사람의 투샷이 공개되자 한미일 팬들은 “G.O.A.T.(Greatest Of All Time·특정 종목 역사상 최고의 선수를 의미하는 단어)와 G.O.A.T.의 만남”이라며 열광했다.

방탄소년단(BTS)의 뷔(왼쪽)가 25일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저 스타디움에서 LA 다저스 오타니 쇼헤이와 인사를 나누고 있다. 뷔는 이날 LA 다저스와 신시내티 레즈의 경기에 앞서 시구한다. 2025.08.26. 뉴시스
방탄소년단(BTS)의 뷔(왼쪽)가 25일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저 스타디움에서 LA 다저스 오타니 쇼헤이와 인사를 나누고 있다. 뷔는 이날 LA 다저스와 신시내티 레즈의 경기에 앞서 시구한다. 2025.08.26. 뉴시스


앞서 LA다저스는 지난 17일 구단 소셜미디어(SNS)에 뷔의 사진과 함께 “아미(ARMY), 준비됐나요?”라는 게시물을 올려 뷔의 시구를 예고한 바 있다.

당시 이 게시물은 약 2시간 만에 4만여 개의 ‘좋아요’를 받고, 2만 6000여 회 리트윗됐다.

뷔가 시구한다는 소식이 알려지면서 입장권 예매 사이트가 한때 접속 장애를 빚기도 했다.

방탄소년단(BTS)의 뷔가 25일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저 스타디움에서 2025 메이저리그 LA 다저스와 신시내티 레즈와의 경기 전 시구하고 있다. 2025.08.26. 뉴시스
방탄소년단(BTS)의 뷔가 25일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저 스타디움에서 2025 메이저리그 LA 다저스와 신시내티 레즈와의 경기 전 시구하고 있다. 2025.08.26. 뉴시스


한편 뷔에 이어 오는 27일에는 최근 메이저리그 사커(MLS) LAFC로 이적한 축구선수 손흥민이 시구에 나선다.

이보희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
BTS 뷔, 오타니와 빛나는 투 샷
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”

김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”
“아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

“아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’
“촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다

“촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다
잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”

잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”
차은우도 간 군대…장원영 “동반입대” 최고미녀 여군됐다

차은우도 간 군대…장원영 “동반입대” 최고미녀 여군됐다
“딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화

“딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화
도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”

도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”
정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”
성폭행 누명 벗은 김건모, 6년 만에 ‘기쁜 소식’ 전했다

성폭행 누명 벗은 김건모, 6년 만에 ‘기쁜 소식’ 전했다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

    “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

  2. 박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’

    박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’

  3. “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

    “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

  4. 빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

    빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

  5. 이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

    이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인