“韓日 슈퍼스타의 포옹”…BTS 뷔, 오타니와 역대급 만남

방탄소년단(BTS)의 뷔(왼쪽)가 25일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저 스타디움에서 LA 다저스 오타니 쇼헤이와 기념 촬영하고 있다. 뷔는 이날 LA 다저스와 신시내티 레즈의 경기에 앞서 시구한다. 2025.08.26. 뉴시스

방탄소년단(BTS)의 뷔(왼쪽)가 25일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저 스타디움에서 LA 다저스 오타니 쇼헤이와 인사를 나누고 있다. 뷔는 이날 LA 다저스와 신시내티 레즈의 경기에 앞서 시구한다. 2025.08.26. 뉴시스

방탄소년단(BTS)의 뷔가 25일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저 스타디움에서 2025 메이저리그 LA 다저스와 신시내티 레즈와의 경기 전 시구하고 있다. 2025.08.26. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 방탄소년단 뷔와 LA 다저스 투수 겸 타자 오타니 쇼헤이가 만났다.25일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 뷔는 이날 다저스의 신시내티 레즈와 홈경기에 앞서 다저스타디움 경기장에 올라 시구를 선보였다.뷔는 다저스 투수 야마모토 요시노부에게서 마운드를 넘겨받아 그를 향해 살짝 고개를 숙인 뒤 와인드업을 거쳐 왼손으로 투구했다.7번 등번호를 단 다저스 유니폼 상의에 옅은 색 청바지를 매치한 뷔는 더그아웃으로 들어가면서 팬들의 환호에 손을 흔들며 화답했다.뷔는 경기에 앞서 다저스의 더그아웃을 찾아 스타 선수 오타니 쇼헤이와 짧게 이야기를 나누고 포옹을 하기도 했다.두 사람의 투샷이 공개되자 한미일 팬들은 “G.O.A.T.(Greatest Of All Time·특정 종목 역사상 최고의 선수를 의미하는 단어)와 G.O.A.T.의 만남”이라며 열광했다.앞서 LA다저스는 지난 17일 구단 소셜미디어(SNS)에 뷔의 사진과 함께 “아미(ARMY), 준비됐나요?”라는 게시물을 올려 뷔의 시구를 예고한 바 있다.당시 이 게시물은 약 2시간 만에 4만여 개의 ‘좋아요’를 받고, 2만 6000여 회 리트윗됐다.뷔가 시구한다는 소식이 알려지면서 입장권 예매 사이트가 한때 접속 장애를 빚기도 했다.한편 뷔에 이어 오는 27일에는 최근 메이저리그 사커(MLS) LAFC로 이적한 축구선수 손흥민이 시구에 나선다.이보희 기자