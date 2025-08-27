기사 검색
이혜성, 전현무와 교제 당시 "개인적 성공에만 집중했었다"

입력 :2025-08-27 08:44:43
수정 :2025-08-27 09:36:19
유튜브 '이혜성의 북클럽'
유튜브 ‘이혜성의 북클럽’


방송인 이혜성이 KBS 아나운서로 활동하던 당시를 돌아보며 솔직한 심경을 털어놨다.

26일 유튜브 채널 ‘이혜성의 1% 북클럽’에는 ‘주인공이 아니어도 돼요. 김재원 아나운서의 한결 같은 진심’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 이혜성은 KBS 선배 김재원 아나운서를 초대해 대화를 나눴다.

김재원은 30년 넘게 KBS 아나운서로 근무하다 최근 퇴직했다. 그는 “좋게 말해 마무리, 쉽게 말해 청산했다”며 “시청자 여러분이 아쉬워해주고 격려해주셔서 ‘내가 이렇게 사랑받아도 되나’ 싶었다. 아침마당 진행자로 보낸 12년이 저를 사랑받게 한 자격이라고 생각한다”고 밝혔다.

이에 이혜성은 “제가 KBS에 있을 때를 떠올리면 아나운서라는 직업에 대해 깊이 고민하지 못했던 것 같다”며 “사람들에게 어떤 가치를 줄 수 있을까보다 개인적인 욕심과 성공에만 집중했었다. 지금에 와서야 아나운서의 정체성에 대해 더 치열하게 고민하게 된다”고 고백했다. 또 “당시 선배님들께 조언을 구하지 못한 게 아쉽다”고 덧붙였다.

한편, 이혜성은 2016년 KBS 아나운서로 입사해 2020년 5월 퇴사했다. 근무 중이던 2019년 전현무와 열애 사실을 인정했으며, 2022년 결별했다.

