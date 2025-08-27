기사 검색
“아들 숙제 내지 마세요” 사유리, “뻔뻔해 보여” 5개월만에 입 열었다

입력 :2025-08-27 15:15:51
수정 :2025-08-27 15:15:51
방송인 사유리가 아들 젠이 다니는 학원에 “아들은 숙제를 하지 않는다”면서 젠에게 숙제를 내지 말아달라고 부탁했다. 자료 : A급 장영란
방송인 사유리가 아들 젠이 다니는 학원에 “아들이 숙제하는 것에 반대한다”며 숙제를 내지 말아달라고 요청했던 것에 대해 “말실수였다”며 사과했다.

사유리는 지난 26일 자신의 유튜브 채널 ‘사유리의 데스노트’에 공개한 영상을 통해 “이렇게 될 줄 몰랐다”며 제작진에게 사과했다.

이어 “영상을 보니 ‘나 안 해요’라고 자신있게 말하는 게 뻔뻔해 보이더라”며 “내가 봐도 보기 안 좋았다”고 돌이켰다.

사유리는 ‘숙제 거부’ 논란에 대해 해명했다. 그는 “선생님께는 ‘부탁드립니다’라고 했고, 선생님도 괜찮다고 하셨다”면서도 “유치원도 규칙이 있는데 거기까지 생각하지 못한 것 같다. 내 잘못을 통해 다시 한번 많이 배웠다”고 털어놓았다.

이어 “젠이 2년 뒤에 초등학교에 들어간다. 규칙도 확실히 알아야 한다”면서 “나도 어렸을 때는 숙제를 아예 안 했는데, 나처럼 되면 안 된다. 젠이 나보다 더 좋은 인격을 가지고 많이 배웠으면 좋겠다”고 밝혔다.

사유리는 일본에 계신 부모님도 ‘숙제 거부’ 논란을 알고 있으며, 사유리에게 “숙제는 해야 한다. 너처럼 되면 안 된다”고 타일렀다고 전했다.

앞서 사유리는 지난 3월 방송된 ‘A급 장영란’에 출연해 아들 젠이 이른바 ‘영어 유치원’이라 불리는 영유아 대상 영어학원에 다니고 있다면서 이에 대한 교육관을 밝혔다.

사유리는 학원 측에 “우리 아들은 숙제를 절대 안 한다. 나도 이 나이에 숙제하는 걸 반대한다. 나는 숙제 안 하는 아들을 자랑스럽게 생각하고 있으니까 절대로 우리 아들한테 숙제 보내지 말라”는 편지를 보냈다고 밝혔다.

이는 숙제가 젠의 언어에 대한 호기심을 꺾을 수 있다는 우려에 따른 것이지만, 고액의 원비를 내고 영어 교육을 받는 ‘영유’를 보내면서 숙제를 거부하는 것은 모순이라는 지적이 나왔다.

특히 특정 원아가 숙제를 거부할 경우 이는 숙제를 열심히 해오던 다른 원생들에게도 방해가 될 수 있으며, 학원의 전체적인 학습 분위기를 해칠 수 있다는 지적도 나왔다.

