기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

전현무 ‘이것’ 올려 보아와 특별한 사이 인증…인스타 난리

입력 :2025-08-29 07:13:20
수정 :2025-08-29 07:13:20
전현무 인스타그램
전현무 인스타그램


전현무 인스타그램
전현무 인스타그램


방송인 전현무가 자신의 소셜미디어 게시물에 보아의 노래를 배경으로 설정했다가 논란이 일자 곧바로 삭제했다.

전현무는 지난 27일 SNS에 반려견과 함께 찍은 사진을 공개하며 “요놈의 새끼를 어찌할꼬. 쿠로. 포메 안은 시츄”라는 글을 남겼다. 당시 게시물에는 보아의 신곡 ‘Crazier’가 배경 음악으로 삽입돼 눈길을 끌었다.

하지만 일부 네티즌이 과거 두 사람의 ‘취중 라이브 방송’ 논란을 언급하며 댓글을 달자, 전현무는 해당 곡을 게시물에서 즉시 뺐다. 앞서 지난 4월 두 사람은 술자리 라이브 방송 중 친밀한 행동과 발언으로 화제가 된 바 있다.

한편 전현무는 최근 JTBC ‘집 나가면 개호강’에 출연해 반려견을 잃은 뒤 겪은 힘든 시간을 털어놓으며 “펫로스 증후군이라는 개념도 몰라서 혼자 견뎌야 한다고 생각했는데 너무 힘들었다”고 고백했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
에스파 카리나 ‘사람이야 인형이야’
‘청순 여신’ 손예진, 눈부신 미모
BTS 뷔, 오타니와 빛나는 투 샷
김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”

김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”
‘외모지상주의’ 박태준 “10년 만나고 결혼…지난해 이혼”

‘외모지상주의’ 박태준 “10년 만나고 결혼…지난해 이혼”
날로 먹었다가 ‘절반 이상 사망’…국내서 올해 첫 사망자 나왔다

날로 먹었다가 ‘절반 이상 사망’…국내서 올해 첫 사망자 나왔다
김승우, 경찰에 ♥김남주 실종신고?…“연락 안받아”

김승우, 경찰에 ♥김남주 실종신고?…“연락 안받아”
‘건강이상설’ 심권호, 안타까운 근황 “안색 안 좋은 이유는…”

‘건강이상설’ 심권호, 안타까운 근황 “안색 안 좋은 이유는…”
수지·김선호 ‘현혹’ 민폐 논란…“어두워서” 쓰레기 방치 사과

수지·김선호 ‘현혹’ 민폐 논란…“어두워서” 쓰레기 방치 사과
“도경완은 ‘서브’” 논란 일파만파…‘사당귀’ 제작진, 결국

“도경완은 ‘서브’” 논란 일파만파…‘사당귀’ 제작진, 결국
“개처럼 짖는 일왕” 영상…“일본인인 것 티내지 말라” 경고까지

“개처럼 짖는 일왕” 영상…“일본인인 것 티내지 말라” 경고까지
“대리수령만 했다”는 싸이…현직 의사 “수년간 불법 자인한 셈

“대리수령만 했다”는 싸이…현직 의사 “수년간 불법 자인한 셈
인기 클릭
Weekly Best

  1. 김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”

    김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”

  2. “아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

    “아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

  3. “불법 아니냐” 발칵…현아♥용준형, 길거리 흡연 ‘논란’ 사진 보니

    “불법 아니냐” 발칵…현아♥용준형, 길거리 흡연 ‘논란’ 사진 보니

  4. 박하선, 흉기 들고 찾아온 아랫집 주민에 협박당했다

    박하선, 흉기 들고 찾아온 아랫집 주민에 협박당했다

  5. 잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”

    잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인