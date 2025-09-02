기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

윤정수 ♥12살 연하 예비신부 정체…‘광저우 여신’이었다

입력 :2025-09-02 11:27:21
수정 :2025-09-02 11:27:21
윤정수 원자현. MBC, 원자현 인스타그램
윤정수 원자현. MBC, 원자현 인스타그램


방송인 윤정수(53)의 예비신부가 방송인 원자현(41)으로 밝혀졌다.

윤정수는 앞서 방송을 통해 “12살 연하 필라테스 강사와 결혼을 앞두고 있다”고 공개했는데, 2일 신부의 정체가 원자현임이 확인됐다.

윤정수는 지난 1일 방송된 TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 예고편에서 결혼을 앞둔 심경을 전하며 신부 공개를 예고했다. 당시 절친 배기성과 임형준에게 신부에 대해 귀띔했고, 제작진은 예비신부의 얼굴 일부를 공개해 궁금증을 키웠다.

1984년생 원자현은 윤정수보다 12살 연하로, 과거 리포터와 교통 캐스터로 활동했다. 2010년 MBC 스포츠 전문 리포터로 광저우 아시안게임 현장을 누비며 ‘광저우 여신’으로 불리기도 했다. 이후 다양한 프로그램 진행을 맡았으며, 피트니스 모델 활동을 거쳐 2017년부터는 필라테스 강사로 일해왔다.

윤정수는 최근 교제를 공식 발표하며 “예비신부는 미모와 지성을 겸비한 스포츠 업계 종사자다. 4~5개월 전 가까워져 연인으로 발전했다”고 소개했다. JTBC ‘1호가 될 순 없어’에서는 “10년 전부터 알던 사이”라며 외모에 대해서는 “눈이 크고 돌출형”이라고 언급하기도 했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
손예진, ‘베네치아영화제’ 사로잡은 고혹미
에스파 카리나 ‘사람이야 인형이야’
장원영, 이병헌 아들에 면전서 굴욕 당해…이민정 “눈물”

장원영, 이병헌 아들에 면전서 굴욕 당해…이민정 “눈물”
김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”
“이정재 때문에 졌다” “동의 구했나”…분노한 야구팬들, 왜?

“이정재 때문에 졌다” “동의 구했나”…분노한 야구팬들, 왜?
“창문 청소부가 알몸으로 잠든 아내 보고 있었습니다”

“창문 청소부가 알몸으로 잠든 아내 보고 있었습니다”
日도쿄서 한국인 여성 피습 사망…범인 도주

日도쿄서 한국인 여성 피습 사망…범인 도주
“유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

“유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다
“손바닥만 한 해삼 한 접시에 7만원? 항의하자 5천원 쥐어줬습니다”

“손바닥만 한 해삼 한 접시에 7만원? 항의하자 5천원 쥐어줬습니다”
이 음식, 3주 만에 ‘남성 생식력’ 파괴…“젊은층조차 예외 없어” 연구진도 충격

이 음식, 3주 만에 ‘남성 생식력’ 파괴…“젊은층조차 예외 없어” 연구진도 충격
모래판의 유망주였던 ‘그놈’은 연쇄살인마가 됐다

모래판의 유망주였던 ‘그놈’은 연쇄살인마가 됐다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”

    ‘32세 이혼’ 고현정 “나한테 남편 흉보는 건 너무 잔인”

  2. 박준형♥김지혜, 이혼 서류 작성…재산분할 갈등

    박준형♥김지혜, 이혼 서류 작성…재산분할 갈등

  3. 추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

    추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

  4. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  5. 에스파 카리나 ‘사람이야 인형이야’

    에스파 카리나 ‘사람이야 인형이야’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스