강유미 근황 “한번 갔다 온 ‘돌싱’…9살 아들 키우고 있다”

입력 :2025-09-04 06:49:09
수정 :2025-09-04 06:49:09
코미디언 강유미가 유튜브 콘텐츠를 통해 ‘돌싱’ 설정과 함께 AI로 구현한 아들을 공개해 눈길을 끌었다.

최근 유튜브 채널 ‘강유미 yumi kang좋아서 하는 채널’에는 ‘[근황올림픽] 강유미 유세윤을 만나다 개콘 폐지에 멘탈붕괴 두 사람의 근황’이라는 영상이 게재됐다. 영상 속 강유미와 유세윤은 과거 KBS2 ‘개그콘서트’의 ‘사랑의 카운셀러’ 코너 출신 개그맨 콘셉트로 재회했다.

제작진이 근황을 묻자 유세윤은 “개콘으로 번 돈으로 동탄에서 카페를 운영 중인 미혼남”이라고 소개했고, 강유미는 “놀라실 수 있는데 한 번 다녀온 돌싱이고, 9살 아들과 산다”고 답했다. 이때 화면에는 AI로 제작된 ‘강유미 아들’의 사진이 공개돼 웃음을 자아냈다.

팬들은 “강유미다운 유쾌한 설정” “AI 아들 비주얼이 진짜 닮았다”며 반응을 보였다.

