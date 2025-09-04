기사 검색
현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”

입력 :2025-09-04 08:12:54
수정 :2025-09-04 08:12:54
유튜브 ‘현주엽tv’ 캡처


유튜브 ‘현주엽tv’ 캡처


농구선수 출신 방송인 현주엽이 지난해 근무 태만·갑질 의혹 이후 처음으로 심경과 가족 근황을 직접 밝혔다.

4일 유튜브 채널 ‘현주엽 채널’에는 “그냥 다 말하겠습니다”라는 제목의 영상이 공개됐다. 현주엽은 “논란 이후 은둔 생활을 했다. 안 좋은 시선은 여전하지만 결과적으로 사실이 아니라는 게 밝혀졌다. 언론중재위원회에서도 정정보도가 나왔다. 사과할 게 없다”고 말했다.

그러면서 “한 가정이 무너졌다. 네 식구 모두 정신과 치료를 받고 있고, 약을 먹지 않으면 잠을 못 잔다. 아들은 수개월간 입원했고, 나와 아내도 입원 치료를 받았다. 말이 어눌하다는 지적은 정신과 약 부작용 때문”이라고 전했다.

현주엽은 “우울증은 자살 충동, 불면증, 대인기피, 식욕부진 등으로 온다. 나도 변화를 주기 위해 유튜브를 다시 시작했다”며 “예전 대식가였지만 지금은 하루 한 끼만 먹거나 굶는다. 30㎏ 넘게 빠지니 의사도 놀라더라”고 건강 이상을 고백했다.

또 “아내 체중도 40㎏대로 줄었다. 아들은 농구를 하고 싶지 않아 하는데, 사회의 눈 때문에 더 힘들어한다. 내가 방송을 다시 시작하면 아이도 조금은 나아질 것 같다”고 덧붙였다.

