기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘예비신부’ 신지 “이게 돌려깎은 턱이야? 코도 내껀데”

입력 :2025-09-12 12:52:18
수정 :2025-09-12 12:52:18
신지 인스타그램 캡처
신지 인스타그램 캡처


그룹 코요태 신지가 자신에게 성형의혹이 제기되고 있다며 억울해했다.

신지는 지난 10일 자신의 유튜브 채널에 “관리만이 살 길이다. 27년차 여가수의 콘서트 준비”라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 신지는 “이제 45세이다 보니 좀더 어려 보이게 만들고 싶다”며 코요태 콘서트를 앞두고 피부과를 찾아 피부관리를 받는 근황을 전했다.

신지는 “예전에는 눈에 지방이 많아 조금만 피곤해도 부어 보였다. 그런데 나이 먹으니까 눈두덩이도 꺼지고 볼이 패였다”면서 “내가 부어서 숍에 가면 메이크업 하는 친구들이 좋아한다”고 ‘셀프 디스’를 했다.

신지 유튜브 채널.
신지 유튜브 채널.


이에 피부과 전문의는 “동글동글한 이미지라 그런 것 같다. 요즘 살도 확 빠지고 얼굴도 작아졌다”고 칭찬했다.

그러나 신지는 “사람들이 자꾸 나보고 턱을 깎았다고 한다. 이게 깎은 턱이냐”라며 “광대 치고 턱 돌려 깎았다는 이야기를 너무 많이 들었다. 코도 내 것인데 자꾸 코 수술했다고 한다. 억울하다”고 토로했다.

신지는 7세 연하의 가수 문원과 내년 상반기 결혼을 앞두고 있다. 결혼 발표 후 문원을 둘러싼 과거 사생활 루머로 곤혹을 치렀으며, 신지 측은 루머에 대해 해명했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’
‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들
고현정, ‘우아한 미소’
“혜교야, 그날 보자”…‘순풍산부인과’ 25년 만에 뭉친다

“혜교야, 그날 보자”…‘순풍산부인과’ 25년 만에 뭉친다
“통낙지 먹다가 죽었다” 보험금 2억 타낸 남친... 아직도 논란 중인 ‘산낙지 질식사’

“통낙지 먹다가 죽었다” 보험금 2억 타낸 남친... 아직도 논란 중인 ‘산낙지 질식사’
붐·이경규 ‘불화설’ 재점화…생방송 중 몸싸움

붐·이경규 ‘불화설’ 재점화…생방송 중 몸싸움
“가슴에 이게 뭐지?”…24살에 폐경 온 女 ‘충격 사연’

“가슴에 이게 뭐지?”…24살에 폐경 온 女 ‘충격 사연’
UDT 출신 배우, 심각한 부상…“코뼈 부러지고 고막 터졌다”

UDT 출신 배우, 심각한 부상…“코뼈 부러지고 고막 터졌다”
美 구금 한국인 석방…수갑 등 구속없이 평상복으로 버스 탑승

美 구금 한국인 석방…수갑 등 구속없이 평상복으로 버스 탑승
가수 정동원 무면허운전 입건…“10분 연습, 2억 협박”

가수 정동원 무면허운전 입건…“10분 연습, 2억 협박”
정동원, 16세 때 ‘무면허’ 트럭 운전 동영상 발각…檢 수사

정동원, 16세 때 ‘무면허’ 트럭 운전 동영상 발각…檢 수사
‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진

    ‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진

  2. 김종국, 아내 정체 드디어 밝혔다 “20살 연하 LA 사업가? 사실은…”

    김종국, 아내 정체 드디어 밝혔다 “20살 연하 LA 사업가? 사실은…”

  3. ‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과

    ‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과

  4. 박보검, 최태원 동거인과 ‘다정한 모습’ 포착…활짝 웃더니

    박보검, 최태원 동거인과 ‘다정한 모습’ 포착…활짝 웃더니

  5. 이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

    이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고
‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들

‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들

에스파 윈터, 영화배우 제시카 차스테인 등 스타들이 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 ‘랄프 로렌 2026 스프