구혜선, 놀라운 근황…“○○ 대표입니다” 새 출발 알렸다

입력 :2025-09-17 14:30:18
수정 :2025-09-17 14:30:18
배우 구혜선이 벤처회사 대표로서의 새로운 출발을 알렸다. 구혜선 인스타그램 캡처
배우 구혜선이 벤처회사 대표로서의 새로운 출발을 알렸다.

17일 구혜선은 자신의 인스타그램에 “내성적인 대표입니다”라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속에는 벤처기업 확인서와 사무실 외관의 벽면이 촬영된 모습이 담겼다. 1층은 구혜선 필름, 2층은 구혜선 스튜디오다.

해당 확인서에는 기업명 ‘주식회사 스튜디오 구혜선’과 ‘혁신성장유형’이 적혀있으며, 유효기간은 9월 3일부터 오는 2028년 9월 2일까지다.

앞서 구혜선은 카이스트 과학 저널리즘 대학원에서 공학석사 과정을 밟으면서 ‘펼치는 헤어롤’ 제품 특허를 취득해 화제를 모았다.

이 같은 사실은 올해 1월 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서도 알려져 눈길을 끌었다.

구혜선이 당시 방송에서 공개한 헤어롤은 일반적인 헤어롤과 달리 휴대 시 납작하게 펼칠 수 있도록 만들어졌다.

직사각형으로 접어 보관하다가 사용할 땐 구부려서 원형으로 말아 사용하는 구조다.

이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

故이건희 자택, 228억에 샀다…84년생 미모의 女 정체

‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세

‘2살 연하♥’ 오나미, 몰라보게 더 예뻐진 얼굴… 2년 3개월만 근황

이민정, 이병헌 흔적 없앴다 “부부사이 너덜너덜” 무슨일?

곰 우리에 3살 딸 던진 母, 살인미수 기각…3년 뒤 딸 살해 ‘비극’

‘3명 살해’ 관악구 피자집 칼부림 피의자 신상 공개…41세 김동원

“백두산엔 태극기도 못 드는데”…제주 성산일출봉 점령한 치파오 군단

“비행 중 기내서 섹시 댄스 춘 女승무원들”…‘성 상품화’ 논란

  1. 남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

  2. ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

  3. 신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

  4. “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

  5. 윤은혜 “염산 물총 맞았다”…실명 위기 트라우마 고백

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고