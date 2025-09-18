기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“처음 겪는 이유 모를 고통”…김영희 결국 응급실행, 무슨 일

입력 :2025-09-18 17:37:48
수정 :2025-09-18 17:37:48
개그맨 김영희. 인스타그램 캡처
개그맨 김영희. 인스타그램 캡처


개그맨 김영희가 원인 모를 고통으로 응급실을 찾은 사연이 전해졌다.

김영희는 18일 소셜미디어(SNS)에 “결국 응급실”이라며 병원에서 찍은 사진을 올렸다.

김영희는 “운동 때 먹은 약, 아니면 옷 방 정리하다 (생긴) 옷 먼지, 이유는 모르는데 처음 겪는 고통”이라고 전했다.

그는 “얼굴 전체가 붓고 뜨겁고 가렵고 급기야 턱에 물집 생기고 물집이 터졌다”며 “웃을 수도 없고 볼 꼬집기도 안 될 정도로 딱딱하게 부었다”고 했다.

사진 속 김영희는 얼굴이 부은 상태이지만 환하게 웃고 있다.

김영희는 계속되는 고통으로 인해 결국 응급실을 찾았다고 한다.

그는 “알레르기 주사 맞고 수액 맞고 약 처방 받아왔다”며 “제발”이라고 전했다.

한편 김영희는 2021년 1월 10세 연하의 프로야구 선수 출신 윤승열과 결혼해 슬하에 딸을 뒀다.

김영희는 2010년 KBS 25기 공채 개그맨으로 데뷔하며 다양한 예능 프로그램에서 활약해왔다.

윤승열은 2011년부터 2019년까지 한화 이글스에서 선수 생활을 했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’
‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들
“예비신랑이 너무 좋아해”…신지, ♥문원과 ‘기쁜 소식’ 전했다

“예비신랑이 너무 좋아해”…신지, ♥문원과 ‘기쁜 소식’ 전했다
“미성년 걸그룹 멤버와 수차례 성관계” 30대 연예기획사 대표 체포…日 ‘발칵’

“미성년 걸그룹 멤버와 수차례 성관계” 30대 연예기획사 대표 체포…日 ‘발칵’
“아가씨 만져보고 싶어서” 4명 죽이고 아들까지 잃은 老어부... ‘보성 살인마 어부’ 근

“아가씨 만져보고 싶어서” 4명 죽이고 아들까지 잃은 老어부... ‘보성 살인마 어부’ 근
“이혼 후 알바하며 키운 딸, 알고 보니 친자가…” 말기암 男 충격 사연

“이혼 후 알바하며 키운 딸, 알고 보니 친자가…” 말기암 男 충격 사연
“페미니즘 아닌 여자가 있나”…美 거주 100만 유튜버 ‘소신 발언’ 왜

“페미니즘 아닌 여자가 있나”…美 거주 100만 유튜버 ‘소신 발언’ 왜
음주운전 여성에 성관계 요구한 경찰, 그런데 처벌은?…발칵 뒤집힌 美

음주운전 여성에 성관계 요구한 경찰, 그런데 처벌은?…발칵 뒤집힌 美
2025년 9월 18일

2025년 9월 18일
“38살이 동전노래방 ㅋㅋ”…카드사 고객센터의 뒷담화

“38살이 동전노래방 ㅋㅋ”…카드사 고객센터의 뒷담화
공항서 란제리쇼? 배우 문가영, 속옷 바람 활보 ‘충격 패션’

공항서 란제리쇼? 배우 문가영, 속옷 바람 활보 ‘충격 패션’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

    신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

  2. 남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

    남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

  3. ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

    ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

  4. “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

    “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

  5. 이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

    이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고