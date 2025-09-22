홍진경 “이혼 후에도 전남편에 계속 연락…내가 좋아해”

모델 출신 방송인 홍진경이 결혼 22년 만에 파경을 맞았다. 유튜브 ‘집 나간 정선희’ 캡처

방송인 홍진경이 결혼 22년 만에 이혼한 후에도 전 남편과 여전히 가까운 관계를 이어가고 있다고 밝혔다.홍진경은 지난 8월 사업가 남편과의 이혼을 발표했다. 당시 정선희 유튜브 채널 ‘집 나간 정선희’에서 그는 “라엘이도 잘 지내고 있고, 라엘이 아빠와도 잘 지내고 있다”며 “남이 되고 나서야 진짜 우정을 되찾은 게 안타깝다”고 털어놨다.이어 “누구 한 사람의 잘못으로 끝난 건 아니다. 이제 다르게 살아보기로 한 것”이라며 “예전엔 연인 관계였지만 지금은 믿고 따를 수 있는 좋은 오빠로 남았다”고 설명했다.최근 넷플릭스 예능 ‘도라이버: 잃어버린 핸들을 찾아서’에서도 그는 전 남편과의 관계를 자연스럽게 언급했다.출연진들이 영상 편지를 부탁하자 홍진경은 “어제도 오늘도 계속 연락한다. 라엘이 아빠와 함께 물냉면 집에서 셋이 즐겁게 식사했다”며 “주변 사람들이 오히려 불편해했지만 우리는 맛있게 잘 먹었다”고 말했다.그는 전 남편에 대해 “늘 감사하고, 고맙고, 응원한다. 내가 좋아하는 라엘이 아빠”라고 정의했다.홍진경은 이혼을 숨기지 않고, 전 배우자와의 건강한 관계를 솔직히 드러내며 이혼 후에도 새로운 형태의 관계가 가능하다는 점을 보여주고 있다.뉴스24