“커플티 입은 현빈♥손예진” 뒤풀이서 투샷 포착…‘달달 미소’

입력 :2025-09-23 16:01:50
수정 :2025-09-23 16:02:55
현빈 손예진 부부. X 캡처
현빈 손예진 부부. X 캡처


배우 손예진·현빈 부부의 투샷이 깜짝 공개돼 화제다.

지난 22일 손예진은 박찬욱 감독의 새 영화 ‘어쩔수가없다’ 주연으로서 VIP 시사회에 참석했다. 손예진이 남편 현빈과 결혼 전 함께 찍었던 ‘협상’(2018) 이후 무려 7년 만에 출연한 스크린 복귀작이다.

배우 손예진이 22일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 ‘어쩔수가없다’ VIP시사회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.09.22. 뉴시스
배우 손예진이 22일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '어쩔수가없다' VIP시사회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.09.22. 뉴시스


손예진이 본업으로 컴백하는 뜻깊은 자리인 만큼 현빈도 직접 등판해 지원사격을 아끼지 않았다.

현빈은 이날 열린 VIP 시사회에 참석, 포토월에 서며 화제몰이를 톡톡히 했다. ‘외조의 왕’ 면모를 선보이며 손예진은 물론 ‘어쩔수가없다’ 팀에 힘을 실어줬다.

또한 현빈은 VIP 시사회 이후 뒤풀이 자리도 지키며 손예진을 향한 애정을 확인케 했다.

배우 현빈이 22일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 ‘어쩔수가없다’ VIP시사회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.09.22. 뉴시스
배우 현빈이 22일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '어쩔수가없다' VIP시사회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.09.22. 뉴시스


특히 이 모습이 소셜미디어(SNS) 및 온라인 커뮤니티를 통해 확산되며 시선을 모았다.

현빈 손예진 부부는 포토월에서의 화려한 모습과 달리 편안한 화이트 티셔츠로 맞춰 입고 지인들과 소통하고 있는 모습이다.

특히 손예진의 현실 남편 현빈과 극중 남편 이병헌이 한 화면에 포착되기도 해 보는 재미를 더했다.

현빈 손예진 부부. X 캡처
현빈 손예진 부부. X 캡처


손예진이 이병헌과 부부 호흡을 맞춘 ‘어쩔수가없다’는 25년간 다닌 제지회사에서 하루 아침에 해고된 만수(이병헌 분)가 재취업을 하기 위해 경쟁자를 잇따라 살해하면서 벌어지는 이야기다.

소설가 도널드 웨스트레이크의 1997년 동명 소설이 원작으로 이병헌, 손예진, 염혜란, 이성민, 차승원 등이 출연한다. 24일 개봉을 앞두고 있다.

박찬욱 감독의 신작 영화 ‘어쩔수가없다’가 포스터를 8일 공개했다. CJ ENM 제공
박찬욱 감독의 신작 영화 '어쩔수가없다'가 포스터를 8일 공개했다. CJ ENM 제공


