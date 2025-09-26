기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘결혼 21년 차’ 한가인♥연정훈 위기?…“‘이때’ 이혼수 들어와”

입력 :2025-09-26 15:12:05
수정 :2025-09-26 15:12:05
유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처
유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처


배우 한가인이 남편인 배우 연정훈과 내후년 ‘이혼수’가 들어왔다는 말에 충격받았다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 ‘무당이 된 순돌이가 예언한 한가인-연정훈의 충격적 미래는?’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 한가인은 배우에서 무당이 된 이건주의 신당을 찾아가 신점을 봤다.

점사를 본 이건주는 한가인에 대해 “고집이 있는데 ‘예쁜 똘끼’ 느낌이다. 만약에 뭐를 해야 하는 게 싫으면 안 한다. 내 것이 아니라고 생각하면 포기가 빠른 사람”이라고 말했다.

이어 “지난해와 올해 열심히 노력하는 느낌이다. 어차피 노력해야 하므로 운명적으로 노력을 하는 느낌의 노력”이라고 설명했다.

그러면서 “내년부터는 운이 좋다. 드라마나 영화 쪽으로 일이 엄청나게 들어오겠다. 운때를 잘 갖고 가고 있다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처
유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처


또한 “올해 말 내년부터 한가인과 연정훈이 두 사람 중에 문서를 잡는 운이 들어오는 사람이 있다. 이사를 하거나 건물을 사거나”라고 말했고, 한가인은 “영란 언니 이사 가는 것도 맞히셨더라”라며 귀담아들었다.

이후 이건주는 이야기하기 잠시 망설인 뒤 “그냥 솔직하게 말씀드리겠다. 내후년에 한가인과 연정훈의 이혼수가 들어온다. 잘 극복하고 넘어가면 좋은 거다. 들어온 거니까 말씀을 드린 것”이라고 했다.

유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처
유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처


이에 한가인은 충격을 받으며 “이거 자료 화면으로 쓰이는 거 아니냐”라고 말했다.

이건주는 “근데 이럴 때 또 두 분 합이 잘 맞아서 잘 살면 이혼수를 누르고 더 잘 살 수 있는 그런 수로 바뀌니까 그것만 조금 신경 써 주시면 될 것 같다”고 했다.

한편 연정훈과 한가인은 지난 2005년 결혼해 결혼 21년 차를 맞았다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
‘밀라 요보비치’ 열정적 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치, 열정적인 인사
‘이런 소변’ 본다면? 즉시 검사받으세요…“치매 위험 37% 더 높아”

‘이런 소변’ 본다면? 즉시 검사받으세요…“치매 위험 37% 더 높아”
‘전유성 전처’ 진미령도 애도…근조화환에 적힌 문구는

‘전유성 전처’ 진미령도 애도…근조화환에 적힌 문구는
서장훈 “1년째 연애 중” 고백…상대는 중국인 재력가?

서장훈 “1년째 연애 중” 고백…상대는 중국인 재력가?
“하나에 10만원”…여의도에 쫙 깔린 돗자리의 정체

“하나에 10만원”…여의도에 쫙 깔린 돗자리의 정체
“아이가 카톡으로 숏폼 봐”…카카오 “가족관계증명서 내면 차단”

“아이가 카톡으로 숏폼 봐”…카카오 “가족관계증명서 내면 차단”
쓰리랑부부로 잘나갔던 개그맨…전 재산 다 날린 충격 근황

쓰리랑부부로 잘나갔던 개그맨…전 재산 다 날린 충격 근황
“정말 고마워”…고현정, 제사 때문에 가족과 만난 모습 공개

“정말 고마워”…고현정, 제사 때문에 가족과 만난 모습 공개
대전 국가정보자원관리원 화재 10시간 만에 초진

대전 국가정보자원관리원 화재 10시간 만에 초진
‘39세’ 빠니보틀, 곽튜브 결혼에 “난 결혼 생각 없어” 왜?

‘39세’ 빠니보틀, 곽튜브 결혼에 “난 결혼 생각 없어” 왜?
인기 클릭
Weekly Best

  1. “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

    “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

  2. “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

    “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

  3. 9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다

    9남매 낳고도 정정한 101세 모친… 이상벽, 숨은 안타까운 사연 전했다

  4. “작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개

    “작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개

  5. 김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

    김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를