연봉 357억 남편 둔 가수 박지윤, 네 살 딸 모습 최초 공개

입력 :2025-09-27 19:25:45
수정 :2025-09-27 19:25:45
박지윤 인스타그램 캡처
박지윤 인스타그램
가수 박지윤이 네 살 딸의 모습을 처음 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

박지윤은 26일 인스타그램에 “영동대로에 행사가 있어서 토·일 오후 길이 많이 막힐 것 같다고 하네요. 가급적 대중교통 이용하시는 게 좋을 것 같습니다. 곧 만나요”라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 ‘박지윤 콘서트 2025’ 포스터 앞을 걷는 딸의 뒷모습이 담겼다. 정면은 가려져 있었지만 통통한 볼과 귀여운 옆모습만으로도 시선을 끌었다. 첫 공개인 만큼 팬들은 “엄마 닮아 고운 분위기다” “벌써 공연 응원 나온 것 같다”는 반응을 보였다.

박지윤은 2019년 조수용 전 카카오 공동대표와 결혼해 2021년 딸을 얻었다. 조수용 전 대표는 2022년 보수 총액 357억 4000만원을 받아 재계에서도 화제를 모았다.

1982년생인 박지윤은 1994년 CF 모델로 데뷔해 ‘하늘색 꿈’ ‘성인식’ ‘난 남자야’ 등 수많은 히트곡을 남겼다. 자작곡 앨범을 발표하며 싱어송라이터로 변신했고, 지난해 5년 만에 단독 공연으로 활동을 재개했다.

그는 27~28일 서울 코엑스 신한카드 아트리움에서 ‘박지윤 콘서트 2025’를 열고, 신곡 무대도 최초 공개할 예정이다.

뉴스24
