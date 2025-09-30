기사 검색
김태호 PD, 광희 ‘고가 출연료’ 저격 “그 돈이면…”

입력 :2025-09-30 01:20:37
수정 :2025-09-30 01:20:37
김태호 PD와 광희. 유튜브 채널 ‘할명수’ 캡처
김태호 PD와 광희. 유튜브 채널 ‘할명수’ 캡처


김태호 PD가 아이돌 출신 방송인 광희의 출연료를 언급했다.

29일 유튜브 채널 ‘할명수’에는 박명수, 광희가 김태호 PD를 만난 영상이 올라왔다.

박명수와 광희는 추석 명절을 맞아 직접 만든 전을 들고 김 PD를 만나러 갔다.

광희는 김 PD에게 “테오(TEO) 제작사에는 저를 싫어하는 사람이 많은 거냐. 저는 왜 한 번도 캐스팅이 안 되냐”고 물었다.

김 PD는 “제작진이 모이면 ‘광희 싫어하는 사람 손 들어봐’라고 물어보겠다”라고 너스레를 떨었다.

이어 “광희는 충분히 수요가 있다. 하지만 능력에 비해 출연료가 너무 높다. 네 출연료를 얘기하면 다 깜짝 놀란다. 그 돈이면…”이라고 거침없이 말을 이어가 폭소를 안겼다.

김태호 PD와 광희. 유튜브 채널 ‘할명수’ 캡처
김태호 PD와 광희. 유튜브 채널 ‘할명수’ 캡처


광희는 “막상 저는 출연료를 많이 깎아준다. 한 번 더 두드리면 되는 건데”라며 어필했다.

이에 김 PD는 “나 광희 칭찬 많이 하고 다닌다. 결과물은 모르겠지만 프로그램에 되게 진심으로 임한다”면서 “제작진과 원하는 방향으로 맞으면 좋은데 안 맞을 때 큰일 나는 거다”라고 다시 한번 돌직구를 날렸다.

광희는 “제가 기획을 한 번 날린 적이 있지 않나?”라고 떠올렸고 김PD는 “한 번?”이라고 되물어 다시금 웃음을 안겼다.

한편 광희는 2010년 그룹 제국의아이들 멤버로 데뷔했다.

2015년 MBC ‘무한도전’에 고정 멤버로 합류하며 김 PD와 호흡을 맞췄다.

뉴스24
