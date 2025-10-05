기사 검색
‘조정석♥’ 거미, 임신 5개월 근황 포착…숨길 수 없는 ‘D라인’

입력 :2025-10-05 11:27:30
수정 :2025-10-05 11:27:30
가수 거미. 자료 : 거미 인스타그램
가수 거미. 자료 : 거미 인스타그램


둘째를 임신한 거미의 근황이 포착됐다.

4일 방송인 박수홍은 자신의 유튜브 채널 ‘박수홍 행복해다홍’에 공개한 영상을 통해 MC로 참여한 안산 페스타 슈퍼콘서트 현장을 공개했다.

박수홍은 아내 김다예씨, 딸 재이와 함께 대기실 곳곳을 돌아다니며 콘서트에 참가한 아티스트들과 인사를 나눴다.

이 자리에서 거미는 재이를 보며 눈을 떼지 못했고, 박수홍에게 “애기가 어쩜 이렇게 순하냐”며 감탄했다.

가수 거미와 만난 박수홍. 자료 : 유튜브 ‘박수홍 행복해다홍’
가수 거미와 만난 박수홍. 자료 : 유튜브 '박수홍 행복해다홍'


김다예는 박수홍에게 “지금 둘째 뱃속에 있다. 임신 5개월이다”라며 거미의 임신 소식을 알렸다. 이에 박수홍은 “전혀 그렇게 안 보인다”며 놀라워했다.

한편 거미는 2018년 배우 조정석과 결혼했으며 2020년 첫 딸을 출산했다. 이어 5년 만에 둘째 임신 소식을 알렸다. 거미는 임신 중에도 콘서트 무대에 오르며 활발히 활동하고 있다.

