응원단장과 결혼…‘KIA 타이거즈’ 유명 치어리더, 전격 은퇴

치어리더 김한나가 은퇴한다.김한나의 남편이자 응원단장 김정석은 4일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “한나, 오늘 그라운드 위에서 마지막 무대를 마쳤다. 어디에 있어도 늘 가장 빛났고 단상 위에서 아름답게 서 있던 당신의 모습이 제 마음속에 오래 남아있다”고 공식 은퇴를 알렸다.김정석은 “그동안 수많은 경기와 무대에서 웃음 뒤에 숨은 눈물도 있었을 거고, 아픔을 참고 버틴 날도 많았을 것”이라며 “하지만 언제나 밝은 미소로 팀을 응원하고 팬들에게 행복을 전하는 당신의 모습을 보면서 늘 자랑스러웠고 많은 것을 배웠다. 그리고 동시에 그 모습을 곁에서 함께할 수 있음이 큰 행운이었다”고 전했다.그러면서 “치어리더 김한나의 마지막 무대가 끝이 났지만, 내게는 영원히 ‘최고의 치어리더’”라며 “마음껏 울어도 괜찮다. 15년이라는 시간 동안 멋지게 살아온 당신이기에 그 소중한 순간들을 아름답게 마무리한 당신이 너무나 자랑스럽다”고 했다.또 “그리고 무엇보다, 그렇게 소중했던 일과 추억을 마무리하며 나와 결혼을 결심해주고, 함께 살아가겠다고 손을 잡아준 당신에게 정말 감사하다”고 말했다.이에 김한나는 “기차에서 나 울리기.. 고마워 사랑해 든든한 영원한 내 편”이라고 직접 댓글을 달았다.1990년생인 김한나는 2011년부터 치어리더 생활을 시작해 키움 히어로즈, KIA 타이거즈, 안양 정관장 레드부스터스, 부천 하나은행, 수원 한국전력 빅스톰, 수원 현대건설 힐스테이트 치어리더로 활동했다.김한나는 지난달 13일 김정석과 결혼식을 올렸다.김정석은 김한나보다 3살 어린 1993년생으로 2018년 원주 DB 프로미를 시작으로 LG트윈스 응원단장을 거쳐 현재 수원 FC, 수원 KT 소닉붐 등에서 활동 중이다.뉴스24