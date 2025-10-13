기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘50세’ 노브레인 이성우, 장가갔다…♥아내 임영웅과 무슨 인연?

입력 :2025-10-13 15:51:03
수정 :2025-10-13 16:04:07
밴드 노브레인의 보컬 이성우가 결혼 소감을 전했다. 인스타그램
밴드 노브레인의 보컬 이성우가 결혼 소감을 전했다. 인스타그램


밴드 노브레인의 보컬 이성우가 결혼 소감을 전했다.

13일 이성우는 자신의 인스타그램에 아내와 지난 12일 결혼식 후 찍은 사진을 올리며 “와주신 여러분들 다 너무 감사했고 미흡한 점이 있어도 신랑이 부족해서 그러니 넓은 마음으로 이해해 주세요”라는 글을 남겼다.

이어 이성우는 “축하해주신 여러분들 너무 감사했습니다. 잘 살겠습니다”라는 인사를 전했다.

사진 속에는 활짝 웃음을 짓고 있는 이성우와 키우는 반려견의 얼굴을 아내의 얼굴에 합성한 모습이 담겼다.

밴드 노브레인 보컬 이성우. 인스타그램 캡처
밴드 노브레인 보컬 이성우. 인스타그램 캡처


1976년 12월생인 이성우는 1996년 노브레인을 결성하고 리더이자 보컬을 맡아 활동해 왔다. 노브레인은 ‘넌 내게 반했어’, ‘비와 당신’, ‘청년폭도 맹진가’ 등 대표곡을 발표했다.

이성우는 지난 5월 직접 결혼 소식을 전했다. 예비 신부는 비연예인으로 가수 임영웅의 영어 선생님으로 알려졌다.

임영웅은 지난 8월 방송된 KBS 2TV ‘불후의 명곡’에서 이성우와의 관계를 소개하면서 “형님의 아주 가까운, 예비 형수님께서 제 영어 선생님”이라며 “형수님이 천사 같고, 아름다우시고 성격도 좋으시다”라고 말해 화제를 모은 바 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
블핑 제니, 파격 란제리룩 화보
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들
하트 만드는 최우식-정소민
곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모

곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모
‘중2 때 첫출산’ 오남매맘…“남편 2명 도망갔다”

‘중2 때 첫출산’ 오남매맘…“남편 2명 도망갔다”
“혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여

“혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여
이혼했는데 동거·여행이라니…윤민수, ‘위장이혼설’ 입장

이혼했는데 동거·여행이라니…윤민수, ‘위장이혼설’ 입장
‘태양♥’ 민효린 통통해진 모습에…“결혼생활 행복해보여”

‘태양♥’ 민효린 통통해진 모습에…“결혼생활 행복해보여”
정웅인 “매니저 사기로 전 재산 잃고 사채업자 찾아갔다”

정웅인 “매니저 사기로 전 재산 잃고 사채업자 찾아갔다”
“제발 그만 하세요”…배우 손태영 ‘선넘은 루머’에 분통, 무슨 일

“제발 그만 하세요”…배우 손태영 ‘선넘은 루머’에 분통, 무슨 일
아이 머리 위로 ‘강속구’…최현욱 ‘시구 논란’에 시타 아동母 입 열었다

아이 머리 위로 ‘강속구’…최현욱 ‘시구 논란’에 시타 아동母 입 열었다
밤마다 공원에 나타나는 ‘경찰 귀신’…외신도 놀란 이유

밤마다 공원에 나타나는 ‘경찰 귀신’…외신도 놀란 이유
인기 클릭
Weekly Best

  1. “곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

    “곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

  2. 유재석 “미인”…조세호 이어 남창희도 내년 결혼 ‘약속’

    유재석 “미인”…조세호 이어 남창희도 내년 결혼 ‘약속’

  3. ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

    ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

  4. 김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은

    김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은

  5. 일 없어 韓 떠난 이국주…日 가더니 쏟아진 섭외 ‘대박’

    일 없어 韓 떠난 이국주…日 가더니 쏟아진 섭외 ‘대박’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브