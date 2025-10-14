기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

김제동, 근황 영상…“연예인 아니라고 무시하냐” 발끈

입력 :2025-10-14 10:31:40
수정 :2025-10-14 10:31:40
유튜브 ‘김국진 김용만’
유튜브 ‘김국진 김용만’


유튜브 ‘김국진 김용만’
유튜브 ‘김국진 김용만’


방송인 김제동이 김국진·김용만과 함께한 골프 대결 영상에서 근황을 전했다.

최근 김국진·김용만이 운영하는 유튜브 채널에는 김제동과 골프 대결을 펼치는 영상이 공개됐다. 지난 4일에 이어 두 번째 영상이다.

이날 경기 도중 김국진이 “오후에 일정이 있다”며 자리를 뜨려 하자, 김용만은 “간다고? 이게 뭐야? 안 되겠으니까 간다는 거야?”라며 당황했다.

김제동은 “자식 둘을 버리시는 거예요? 연예인 아니라고 무시하시는 거예요?”라고 농담 섞인 불만을 드러내 웃음을 자아냈다. 이어 “저도 집에 가서 개 산책도 해야 하고 할 일 많다”며 푸념하듯 말했다.

김국진은 “세 홀 정도만 더 보고 가겠다. 진짜 일정이 있다”고 해명했고, 김용만이 “흥미 없으면 가”라고 하자 김제동은 “그럼 지금 가야 된다”고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

앞서 김용만은 “골프에 자극을 주는 분이 있다. 세 번 쳤는데 2패 1무”라며 김제동을 소개했고, 김국진은 “삶 자체가 싱글이다”라고 농담을 덧붙였다.

근황을 묻자 김제동은 “국진이 형님 계신 골프연습장에 일주일에 한 번씩 가고, 토요일마다 공연하며 지낸다”고 전했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
블핑 제니, 파격 란제리룩 화보
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들
하트 만드는 최우식-정소민
정웅인 “매니저 사기로 전 재산 잃고 사채업자 찾아갔다”

정웅인 “매니저 사기로 전 재산 잃고 사채업자 찾아갔다”
‘캄보디아 감금’ 20대 남녀 극적 생환…“암호화폐로 1600만원 몸값 지불”

‘캄보디아 감금’ 20대 남녀 극적 생환…“암호화폐로 1600만원 몸값 지불”
전남 나주서 초등학생·중학생 잇따라 숨진 채 발견

전남 나주서 초등학생·중학생 잇따라 숨진 채 발견
15세 소녀 성폭행한 아빠와 아들…父는 ‘유명 유튜버’였다

15세 소녀 성폭행한 아빠와 아들…父는 ‘유명 유튜버’였다
배변 후 ‘이 증상’ 무시했다간 큰일…“대장암 위험 8.5배, 내시경 검사 받아야”

배변 후 ‘이 증상’ 무시했다간 큰일…“대장암 위험 8.5배, 내시경 검사 받아야”
‘50세’ 노브레인 이성우, 장가갔다…♥아내 임영웅과 무슨 인연?

‘50세’ 노브레인 이성우, 장가갔다…♥아내 임영웅과 무슨 인연?
‘더글로리’ 연진이 남편… 정성일, 결혼 9년 만에 ‘이혼’

‘더글로리’ 연진이 남편… 정성일, 결혼 9년 만에 ‘이혼’
‘안동시청 주차장 살인 참극’… 뒤틀린 집착이 부른 스토킹 범죄

‘안동시청 주차장 살인 참극’… 뒤틀린 집착이 부른 스토킹 범죄
조희대 “‘李 선고’ 불신 안타까워…판결 전 사적 만남·대화 없었다”

조희대 “‘李 선고’ 불신 안타까워…판결 전 사적 만남·대화 없었다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

    “곧 낳는다고…” 홍진영, ‘아랫배 볼록’ 임신설에 입열었다

  2. ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

    ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

  3. 김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은

    김연정, ♥하주석 결혼 알려지자 “많이 놀라셨을 것”… 고민 끝에 전한 말은

  4. 보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

    보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

  5. 일 없어 韓 떠난 이국주…日 가더니 쏟아진 섭외 ‘대박’

    일 없어 韓 떠난 이국주…日 가더니 쏟아진 섭외 ‘대박’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브