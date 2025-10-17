기사 검색
티아라 함은정, ‘♥8살 연상’과 결혼…‘전남편’ 반응은?

입력 :2025-10-17 08:58:16
수정 :2025-10-17 08:58:35
그룹 티아라 출신 배우 함은정, 김병우 감독. 마스크스튜디오·롯데엔터테인먼트
그룹 티아라 출신 배우 함은정, 김병우 감독. 마스크스튜디오·롯데엔터테인먼트


그룹 티아라 멤버 배우 함은정(37)이 결혼을 발표한 가운데, 과거 ‘우리 결혼했어요’에서 호흡을 맞춘 ‘가상 남편’ 이장우가 축하 메시지를 전했다.

함은정은 16일 자신의 인스타그램을 통해 “11월 마지막 날 결혼을 한다”며 결혼 소식을 알렸다. 함은정은 영화감독 김병우(45)와 결혼한다.

그는 “평생 제 곁을 지켜줄 것 같던 엄마를 1년 전 떠나보내고 나니, 엄마처럼 밝고 따뜻한 제 가정을 이루고 싶은 마음이 들었다”고 했다.

김병우 감독에 대해서는 “제 일을 누구보다 잘 이해하고 존중해 주고, 또 힘들 때 제 곁을 묵묵히 든든하게 지켜준 분”이라며 “새로운 출발을 함께하기로 했다”고 전했다.

이 같은 소식에 연예계 동료들의 축하가 이어졌다. 티아라 멤버 지연, 효민은 물론, 안무가 배윤정 등도 댓글을 통해 축하 인사를 전했다.

MBC ‘우리 결혼했어요’에 출연한 함은정과 이장우
MBC ‘우리 결혼했어요’에 출연한 함은정과 이장우


특히 팬들의 눈길을 끈 것은 과거 MBC ‘우리 결혼했어요’에서 가상 부부로 호흡을 맞춘 이장우의 댓글이었다. 이장우는 “축하해”라는 짧은 메시지를 남겼다.

이장우 역시 오는 11월 27일 결혼식을 올린다.

한편 함은정의 결혼식은 가족, 지인들과 함께 비공개로 진행할 예정이다.

