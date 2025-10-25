기사 검색
“저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개

입력 :2025-10-25 06:45:15
수정 :2025-10-25 06:45:15
개그맨 김원훈(왼쪽)과 엄지윤. 김원훈 인스타그램 캡처
개그맨 김원훈(왼쪽)과 엄지윤. 김원훈 인스타그램 캡처


개그맨 김원훈이 엄지윤과 찍은 웨딩 화보를 공개했다.

김원훈은 24일 인스타그램에 “저희 결혼합니다”라는 글과 함께 엄지윤과 찍은 화보를 여러 장 올렸다.

사진 속 김원훈은 엄지윤을 사랑스러운 눈빛으로 쳐다보고 있다.

엄지윤은 김원훈 뒤에서 그를 끌어안고 있는 모습으로 시선을 끌었다.

두 사람은 유튜브 채널 ‘숏박스’에서 장기 연애 중인 연인을 연기하고 있다.

개그맨 김원훈(왼쪽)과 엄지윤. 김원훈 인스타그램 캡처
개그맨 김원훈(왼쪽)과 엄지윤. 김원훈 인스타그램 캡처


개그맨 엄지윤(왼쪽)과 김원훈. 김원훈 인스타그램 캡처
개그맨 엄지윤(왼쪽)과 김원훈. 김원훈 인스타그램 캡처


이날 유튜브 채널에는 ‘웨딩 촬영’이라는 제목의 영상이 올라왔는데 화보는 촬영 중 찍은 것으로 보인다.

해당 콘텐츠는 두 사람이 한 스튜디오에서 웨딩 화보를 찍는 중 벌어지는 일을 다뤘다.

한편 김원훈은 2022년 8년간 교제한 비연예인 연인과 결혼했다. 사회는 개그맨 박준형이 맡았다.

엄지윤은 미혼이다.

김원훈이 올린 게시물에 박준형은 “결혼식 사회를 또 내가 봐야 하는가?”라는 댓글을 달아 웃음을 자아냈다.

뉴스24
