“저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개
입력 :2025-10-25 06:45:15
수정 :2025-10-25 06:45:15
개그맨 김원훈이 엄지윤과 찍은 웨딩 화보를 공개했다.
김원훈은 24일 인스타그램에 “저희 결혼합니다”라는 글과 함께 엄지윤과 찍은 화보를 여러 장 올렸다.
사진 속 김원훈은 엄지윤을 사랑스러운 눈빛으로 쳐다보고 있다.
엄지윤은 김원훈 뒤에서 그를 끌어안고 있는 모습으로 시선을 끌었다.
두 사람은 유튜브 채널 ‘숏박스’에서 장기 연애 중인 연인을 연기하고 있다.
이날 유튜브 채널에는 ‘웨딩 촬영’이라는 제목의 영상이 올라왔는데 화보는 촬영 중 찍은 것으로 보인다.
해당 콘텐츠는 두 사람이 한 스튜디오에서 웨딩 화보를 찍는 중 벌어지는 일을 다뤘다.
한편 김원훈은 2022년 8년간 교제한 비연예인 연인과 결혼했다. 사회는 개그맨 박준형이 맡았다.
엄지윤은 미혼이다.
김원훈이 올린 게시물에 박준형은 “결혼식 사회를 또 내가 봐야 하는가?”라는 댓글을 달아 웃음을 자아냈다.
