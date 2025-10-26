기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

손호준, ‘삼시세끼’ 나영석 PD와 불화설에 “미리 연락받았었다”

입력 :2025-10-26 00:10:04
수정 :2025-10-26 00:10:04
배우 손호준. 유튜브 채널 ‘지편한세상’ 캡처
배우 손호준. 유튜브 채널 ‘지편한세상’ 캡처


배우 손호준이 나영석 PD와의 불화설에 대해 거듭 해명했다.

24일 유튜브 채널 ‘지편한 세상’에는 ‘지석진이 음주를? 낮술이 이렇게 재밌는 거 왜 말 안 해줬어?’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 손호준은 개그맨 지석진과 대화를 나눴다.

지석진은 손호준이 tvN 예능 프로그램 ‘삼시세끼’에서 하차하면서 불거진 불화설을 언급했다.

손호준은 질문을 받고 “(불화설은) 전혀 아니다”라고 했다.

손호준은 “(나영석 PD가) 먼저 연락을 줘서 ‘어떻게 생각하느냐’고 해서 ‘형들(배우 차승원과 유해진) 둘이 삼시세끼를 하는 것도 재미있을 것 같다’고 했다”고 전했다.

배우 손호준. 유튜브 채널 ‘지편한세상’ 캡처
배우 손호준. 유튜브 채널 ‘지편한세상’ 캡처


배우 손호준. 유튜브 채널 ‘지편한세상’ 캡처
배우 손호준. 유튜브 채널 ‘지편한세상’ 캡처


이어 “워낙 삼시세끼 팬들이 많다 보니 서운한 분들도 있었던 것 같다”고 했다.

그러면서 “형들이 전화해서 ‘기사가 이렇게 나와서 미안하다’고 말씀하시기도 했다”고 덧붙였다.

손호준은 이후 나영석 PD의 라이브 방송에 출연한 것과 관련해서는 “(불화설을) 해명하려고 나간 게 아니었다”고 했다.

그는 “당시 연극 ‘엔젤스 인 아메리카’를 하고 있었는데 영석이 형이 선뜻 ‘와, 형이 도와줄게’라고 했다. 형 라이브 방송에서 (연극을 홍보)하다가 그런 (삼시세끼) 이야기들이 많이 나와서 말한 것”이라고 설명했다.

손호준은 “이번에 연극 ‘킬링시저’를 했을 때도 영석이 형이 바쁘신데 직접 연극 보시고 갔다. 같이 사진 찍고 소셜미디어(SNS)에도 홍보해줬다”며 고마워했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
시구하는 유리
시구하는 유리
“저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개

“저희 결혼합니다”…김원훈, ‘장기 연애’ 엄지윤과 웨딩 화보 공개
“이게 웬 횡재야”…보이스피싱 당했다가 1억 번 70대女, 무슨 사연이길래

“이게 웬 횡재야”…보이스피싱 당했다가 1억 번 70대女, 무슨 사연이길래
이효리, 오랜만에 아이유 언급…솔직하게 현재 관계 밝혔다

이효리, 오랜만에 아이유 언급…솔직하게 현재 관계 밝혔다
“일본에 10일 있으면 4㎏ 빠진다”는 이국주, 韓 떠난 이유 밝혔다

“일본에 10일 있으면 4㎏ 빠진다”는 이국주, 韓 떠난 이유 밝혔다
샌드위치·김밥 속 ‘이것’, 치명적인 1급 발암물질이라고?…英서 판매 금지 목소리

샌드위치·김밥 속 ‘이것’, 치명적인 1급 발암물질이라고?…英서 판매 금지 목소리
따뜻한 밥 좋아했는데…전기밥솥 ‘이렇게’ 쓰면 큰일납니다

따뜻한 밥 좋아했는데…전기밥솥 ‘이렇게’ 쓰면 큰일납니다
제주 ‘청부살인’ 타깃은… 100억 매출 맛집 여주인이었다

제주 ‘청부살인’ 타깃은… 100억 매출 맛집 여주인이었다
400㎏ 무대에 깔려 ‘하반신 마비’…젊은 성악가 끝내 숨졌다

400㎏ 무대에 깔려 ‘하반신 마비’…젊은 성악가 끝내 숨졌다
휴대폰에 아내 ‘○○○’로 저장한 남편…法 “정서적 폭력, 배상하라”

휴대폰에 아내 ‘○○○’로 저장한 남편…法 “정서적 폭력, 배상하라”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

    ‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

  2. ‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

    ‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

  3. 권민아 “친언니 유방암에 머리 다 빠져…술파티 절대 열지 말았어야”

    권민아 “친언니 유방암에 머리 다 빠져…술파티 절대 열지 말았어야”

  4. 바다, 생활고 고백…“집 현관 보고 화장실이냐고”

    바다, 생활고 고백…“집 현관 보고 화장실이냐고”

  5. 김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

    김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

라틴계 가수, 배우 등 스타들이 23일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘라틴 빌보드 어워즈’(Latin Billboard
‘런던영화제’ 레드카펫

‘런던영화제’ 레드카펫

영화배우들이 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈