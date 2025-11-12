기사 검색
[단독] ‘불꽃야구’ 이대은♥트루디, 11일 득남…“가족 위해 더 열심히”

입력 :2025-11-12 18:27:59
수정 :2025-11-12 18:31:34
야구선수 출신 방송인 이대은(36)과 래퍼 트루디(김진솔·32) 부부가 지난 11일 첫 아들을 품에 안았다. 서울신문
야구선수 출신 방송인 이대은(36)과 래퍼 트루디(김진솔·32) 부부가 첫 아들을 품에 안았다.

이대은은 12일 서울신문과의 통화에서 “지난 11일 오후 트루디가 3.1㎏의 아들을 출산했다”며 “산모와 아이 모두 건강하다”고 전했다.

2021년 12월 결혼한 두 사람은 4년 만에 아들을 얻게 됐다.

이대은은 “금똥이(태명)가 생각했던 것보다 더 귀엽다”면서 “앞으로 가족을 위해 더 열심히 일해야겠다는 생각이 든다”고 소감을 밝혔다.

국가대표 투수 출신인 이대은은 미국, 일본, 한국 프로야구 무대를 거쳐 은퇴 후 방송 활동을 이어오고 있다. 현재 스튜디오C1 ‘불꽃야구’에 출연 중이며, 유튜브 채널 ‘품 POOM’의 프로그램 ‘선수들’에서 MC를 맡고 있다.

트루디는 Mnet ‘언프리티 랩스타2’에서 우승하며 이름을 알렸으며 ‘Lonely’, ‘OKAY’ 등의 앨범을 발표했다. 최근까지 SBS ‘골 때리는 그녀들’에서 활약했다.

결혼 후 두 사람은 tvN ‘우리들의 차차차’, TV조선 ‘이번 생은 같은 편’ 등 부부 예능 프로그램에 함께 출연하며 화제를 모았다.

오는 22일 오전 10시에는 유튜브 채널 ‘금똥이네’ 오픈을 앞두고 있다.

유튜브 채널 ‘금똥이네’
이보희 기자
