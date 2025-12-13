기사 검색
팝핀현준 “성적 수치심” 언급하며 사과…교수직 그만둔다

입력 :2025-12-13 16:12:14
수정 :2025-12-13 16:12:14
팝핀현준 인스타그램
팝핀현준 인스타그램


댄서 팝핀현준이 최근 불거진 논란과 관련해 사과하고 교수직에서 물러났다.

팝핀현준은 13일 인스타그램을 통해 “최근 온라인에서 제기된 백석예술대학교 실용댄스학부 관련 논란에 대해 교수로서 사과의 말씀을 드린다”며 “학생 여러분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “교육자로서 부적절한 언행으로 엄한 분위기를 조성했고, 의도와 무관하게 성적 수치감을 느끼게 한 점에 대해 깊이 반성하고 있다”고 전했다.

다만 “결코 불순한 의도는 없었다”고 설명하면서도, 책임을 지는 차원에서 백석예술대학교 실용댄스학부 교수직을 사임한다고 밝혔다.

앞서 온라인상에서는 팝핀현준의 강의 중 발언과 태도를 둘러싼 논란이 제기되며 비판 여론이 확산됐다.

온라인뉴스부
