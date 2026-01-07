기사 검색
"얼마 벌었길래" 변집섭, CF 다 거절하고도 '90년대 소득 1위' 등극

입력 :2026-01-07 13:46:26
수정 :2026-01-07 13:46:26
사진=유튜브 채널 ‘임하룡쇼’ 캡처
사진=유튜브 채널 ‘임하룡쇼’ 캡처


90년대 ‘발라드 황제’ 변진섭이 전성기 시절의 비하인드 스토리를 가감 없이 털어놓았다.

변진섭은 최근 개그맨 임하룡의 유튜브 채널 ‘임하룡쇼’에 출연해 90년대 전성기 시절을 회상했다. 이날 임하룡이 “90년도에 연예인 소득도 네가 1위였나?”라고 묻자, 변진섭은 쑥스러운 듯 고개를 끄덕이며 당시 상황을 설명했다.

그는 “90년도에 연예인 소득 1위 한 건데 그게 무슨 집계로 했는지 세무서 집계인지 뭔지 모르겠는데 내가 조사한 건 아니고, 1위를 했다고 한번 얘기를 들은 적이 있다”고 밝혔다.

이어 소득 1위를 달성할 수 있었던 결정적인 배경에 대해 “3집 때부터 소속사를 차려서 독립을 했다”며 “그러다 보니까 3집 앨범부터는 판매 수익이 전부 내게 되니까 소득이 1위가 된 거다”라고 덧붙였다.

당시 변진섭의 위상은 상상을 초월했다. 하지만 그는 쏟아지는 광고 제안을 대부분 거절했다고 전했다. 그는 “그때는 CF 들어온 것도 안 한다 그러고, 상업적인 활동이라고 생각했다. 굉장히 순수했다”고 회상했다.

이에 임하룡이 “지금은 후회되지 않냐”고 촌철살인 질문을 던지자, 변진섭은 “지금은 굉장히 때 묻고 찌들고 타락하고”라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 남현승이 “지금 만약에 광고 섭외가 들어온다면”이라고 묻자 변진섭은 단 1초의 망설임도 없이 “아, 막 하려고 난리 치지”라고 솔직한 마음을 드러냈다.

변진섭은 대한민국 최초의 밀리언셀러 가수로서 ‘숙녀에게’, ‘너에게로 또 다시’, ‘희망사항’, ‘그대 내게 다시’ 등 수많은 메가 히트곡을 남겼다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
