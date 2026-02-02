기사 검색
로제, ‘세계 1위 미녀’ 등극 소식에…“이해가 안 간다”

수정 :2026-02-02 14:29:43
사진=유튜브 ‘엘르 코리아’ 캡처
블랙핑크 로제가 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴’ 1위에 선정된 소감을 밝혔다.

최근 유튜브 채널 ‘엘르 코리아’를 통해 공개된 인터뷰에서 로제는 화보 촬영 직후 전해진 깜짝 소식에 당혹감을 감추지 못했다. 그는 “2025년 세계에서 가장 아름다운 얼굴 1위에 선정됐다”는 축하 질문을 받자마자 “아 이게 뭐예요? 너무 창피한데요. 저 이거 좀 이해가 안 가요”라고 답하며 웃음을 보였다.

이어 “말이 안 되지만 너무 감사하다”며 진심 어린 고마움을 표했다.

미모를 유지하는 비결에 대해서는 “맛있는 것을 매일 먹는다”는 점을 1순위로 꼽으며 “겨울이니까 딸기에 꽂혔고, 오징어를 좋아한다. 매일매일 맛있는 걸 먹으면서 기쁨을 채우고 있다. 그래서 환한 미소를 유지하는 것 같다”고 덧붙였다.

로제는 미모뿐 아니라 음악 실력으로도 정점을 찍고 있다. 팝 스타 브루노 마스와 함께 부른 ‘아파트(APT.)’로 글로벌 차트를 휩쓴 데 이어 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 시상식’에 공식 퍼포머로 이름을 올렸다. 이날 ‘아파트’는 본상인 ‘올해의 노래’와 ‘올해의 레코드’ 후보에 올랐으나 수상하지는 못했다.

온라인뉴스부
