윤혜진 “유럽 남자가 데이트 신청”…♥엄태웅 “변사체로 발견됐을 것”

배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 출신 방송인 윤혜진이 해외 여행 중 겪은 헌팅 에피소드를 공개했다.지난 5일 유튜브 채널 ‘윤혜진의 What see TV’에 게시된 영상에서 윤혜진은 반려견과의 일상을 공유하며 최근 다녀온 발리 여행의 뒷이야기를 전했다.윤혜진은 “발리에서 엊그제 한국에 도착했다”며 “아직 마음은 발리에 있다”고 말했다.이어 여행지에서 겪은 외국인 남성과의 헌팅 에피소드를 들려줬다.그는 “유럽 남자가 나한테 와서 데이트 하자 했다. 진짜 멋있었다”고 당시 상황을 설명했다. 또 “그 사람이 어디서 왔냐고 물어서 한국에서 왔다고 했더니 데이트 할 수 있냐고 했다”며 당혹스러우면서도 설렜던 순간을 회상했다.당시 현장에는 남편 엄태웅과 딸 지온 양이 함께 있었음에도 해당 남성의 대시는 계속됐다.윤혜진은 “오빠는 해변가에 있었다. 딸을 가리키면서 내가 딸이 있다고 했더니 지온이한테 ‘너네 엄마 하루 빌려줄 수 있어’라고 했다”고 말해 놀라움을 자아냈다.그러면서 “남편도 있다고 했는데 안 믿더라. 지온이가 나보고 왜 데이트 안 하냐고 했다”고 말했다.그는 “오빠가 내가 갔으면 변사체로 발견됐을 거라고 말했다”고 아내의 헌팅 소식을 접한 엄태웅의 반응도 전했다.온라인뉴스부