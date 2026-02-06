기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

윤혜진 “유럽 남자가 데이트 신청”…♥엄태웅 “변사체로 발견됐을 것”

입력 :2026-02-06 16:07:47
수정 :2026-02-06 16:07:47
사진=유튜브 ‘윤혜진의 What see TV’ 캡처
사진=유튜브 ‘윤혜진의 What see TV’ 캡처


배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 출신 방송인 윤혜진이 해외 여행 중 겪은 헌팅 에피소드를 공개했다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘윤혜진의 What see TV’에 게시된 영상에서 윤혜진은 반려견과의 일상을 공유하며 최근 다녀온 발리 여행의 뒷이야기를 전했다.

윤혜진은 “발리에서 엊그제 한국에 도착했다”며 “아직 마음은 발리에 있다”고 말했다.

이어 여행지에서 겪은 외국인 남성과의 헌팅 에피소드를 들려줬다.

그는 “유럽 남자가 나한테 와서 데이트 하자 했다. 진짜 멋있었다”고 당시 상황을 설명했다. 또 “그 사람이 어디서 왔냐고 물어서 한국에서 왔다고 했더니 데이트 할 수 있냐고 했다”며 당혹스러우면서도 설렜던 순간을 회상했다.

당시 현장에는 남편 엄태웅과 딸 지온 양이 함께 있었음에도 해당 남성의 대시는 계속됐다.

윤혜진은 “오빠는 해변가에 있었다. 딸을 가리키면서 내가 딸이 있다고 했더니 지온이한테 ‘너네 엄마 하루 빌려줄 수 있어’라고 했다”고 말해 놀라움을 자아냈다.

그러면서 “남편도 있다고 했는데 안 믿더라. 지온이가 나보고 왜 데이트 안 하냐고 했다”고 말했다.

그는 “오빠가 내가 갔으면 변사체로 발견됐을 거라고 말했다”고 아내의 헌팅 소식을 접한 엄태웅의 반응도 전했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
윤혜진이 유럽 남성에게 헌팅을 당한 장소는?
인기기사
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
“남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연

“남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연
생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 “마시지 마세요” 경고

생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 “마시지 마세요” 경고
100만 관객 결국 해냈다…‘아바타’까지 제치며 역주행 기적 일으킨 ‘한국 영화’

100만 관객 결국 해냈다…‘아바타’까지 제치며 역주행 기적 일으킨 ‘한국 영화’
2026년 2월 6일

2026년 2월 6일
넷플릭스, ‘케데헌’ 최고 성과급 지급…“대체 얼마길래”

넷플릭스, ‘케데헌’ 최고 성과급 지급…“대체 얼마길래”
사유리, 아들 ‘젠’ 10일 만에 퇴학당하더니…‘일본 유치원’ 보냈다

사유리, 아들 ‘젠’ 10일 만에 퇴학당하더니…‘일본 유치원’ 보냈다
2026년 2월 8일

2026년 2월 8일
2026년 2월 7일

2026년 2월 7일
박나래 떠난 자리 ‘이 사람’이 채운다…‘놀토’ 합류 확정

박나래 떠난 자리 ‘이 사람’이 채운다…‘놀토’ 합류 확정
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  5. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈