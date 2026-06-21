정형돈, ‘무한도전’ 제작진에 서운함 고백…“진짜 나빴다”

유튜브 채널 ‘하와수’ 정형돈, 박명수, 정준하.

유튜브 채널 ‘하와수’ 정형돈, 박명수, 정준하.

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방송인 정형돈이 과거 MBC ‘무한도전’ 출연 당시 제작진에 서운했던 일화를 털어놨다.20일 유튜브 채널 ‘하와수’에는 ‘셋만 모여도 무도다…명수와 준하를 찾아온 미존개오 정형돈!(1부)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 박명수는 “‘무한도전’을 15년 이상 하면서 싸운 적이 없다”는 폭탄 발언으로 스튜디오를 뒤집었다.이에 정준하는 “왜 없냐. 내 바지 내려서 죽여버리려다가 참았다”면서 박명수가 제작진과 시민들 앞에서 자신의 바지를 속옷까지 함께 내려버린 사건을 언급했다.정형돈은 “나 같았으면 촬영 못 이어 갔다. 그런 거 보면 준하 형이 진짜 대인배다. 대인배와 소인배를 양극성 장애처럼 왔다 갔다 한다”고 밝혀 웃음을 안겼다.박명수는 “전에 에어로빅 특집 할 때 CD 집어 던진 적이 있다”면서 “그때 육아하느라 너무 힘들었다. 끝난 줄 알고 빨리 가서 애 돌봐야 하는데 기다리라고 하더니 30분 내내 콜을 안 주더라. 왜 다 놀고 있냐. 빨리 찍어주면 되는데. 그래서 내가 CD를 집어 던졌다”고 털어놨다.이어 “던지고 나서 너무 미안하더라. 다음 주에 재석이랑 애들한테 사과했다”고 전했다.그러나 정형돈과 정준하는 “난 사과 받아본 적이 없다”고 밝혀 웃음을 안겼다.정형돈은 “나랑 일본에서 봅슬레이 했을 때도 (싸웠다)”라며 박명수와 다툰 이야기를 전했다.정형돈은 “처음엔 왜 화가 났냐면 다들 이동할 때 내가 차량에 안 탔는데 내가 없는지 모르고 다 출발했다”면서 “내가 브레이크맨이었다. (허리 부상으로) 병원에 가서 검사했는데 1, 2번 인대가 늘어난 사람은 처음 본다더라”라고 설명했다.이어 “그때 내가 화났던 건 그거였다. 전진도 똑같은 곳을 다쳤는데 진이는 병원에 보냈다. 그런데 나는 병원에 안 보냈다”면서 “(그 와중에) 형이 ‘저 ×× 쇼하네. 안 타려고’ 이런 거다. 방송에서 편집됐지만 나 너무 화가 났다”고 당시의 서운함을 토로했다.정준하 역시 “형돈이가 그렇게 화난 모습은 처음 봤다”고 밝혔다.박명수는 “그때 나도 말은 그렇게 했지만, 몸이 너무 힘들었다. 멀쩡한 정신엔 그렇게 얘기 못 했을 거다. 미안하다”고 사과했다.이에 정형돈은 “솔직히 말하면 형이 마지막에 결정타를 날린 거지 그전에는 제작진한테 화나 있었다. 진짜 나빴다”고 토로했다.온라인뉴스부