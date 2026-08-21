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“암 전이, 수술 어려워”…조권, 안타까운 소식 전했다

입력 :2026-08-21 14:48:14
수정 :2026-08-21 14:48:14
조권 인스타그램
조권 인스타그램


그룹 2AM 조권이 암 투병 중인 반려견을 향한 애틋함을 드러냈다.

20일 조권은 자신의 인스타그램에 “전 시간이 많은데, 가가의 시간은 자꾸만 빨리 가는 것 같다”며 반려견 가가의 건강 상태를 전했다.

조권은 “가가는 1년 전 소장암으로 2번의 큰 수술과 6차례의 주사 항암, 그리고 지금까지 경구제 항암을 이어오고 있다”며 “마음 아프게도 한 달 전 가가는 방광으로 암이 전이되어 더 이상 수술은 어렵고, 더 나아지진 못해도 더 악화되지 않게 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.

이어 “포동포동했던 가가가 점점 더 말라가는 모습을 보며, 평소 주변에 내색은 안 했지만 가가에게 얼마만큼의 시간이 허락될까 마음이 아려온다”며 속상한 마음을 드러냈다.

조권은 “가가에게도 내색하지 않기 위해 14년 동안 평소처럼 항상 함께 매일 산책하고, 정성껏 밥해 먹이고, 간식도 주고, 패드도 갈고, 물도 수시로 갈아주고, 차에 태워 드라이브도 하고, 놀이방도 가고, 양치도 해주고, 안약도 넣어주고, 매일 밤 항암약을 먹이며 하루도 빠짐없이 사랑한다고 말해주고 있다”고 했다.

그러면서 “눈이 점점 멀어져 가 언젠간 제가 안 보이는 날도 오겠죠? 우리 가가가 기억하는 사랑하는 사람들 곁에 더 오래오래 함께하길 매일 밤 기도한다”라며 “어쩌면 우리는 그 짧은 생을 지켜보며 사랑하는 방법을 배우는지도 모른다. 사랑하는 마음에 미안하지 않게 후회 없도록 최선을 다하길”이라고 덧붙였다.

온라인뉴스부
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