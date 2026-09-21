기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

김유정, 단발 머리 일상 공개…“가을 맞이하기” [SNS★샷]

입력 :2026-09-21 10:06:44
수정 :2026-09-21 10:06:44
사진=김유정 인스타그램 캡처
사진=김유정 인스타그램 캡처


배우 김유정이 단발머리로 변신한 일상을 공개했다.

김유정은 지난 20일 자신의 인스타그램에 “이러하고 저러하게 고리조리 요래! 조래! 가을을 맞이하기”라는 문구와 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 긴 머리에서 단발 헤어스타일로 변신한 모습이 담겼다. 포근해 보이는 니트와 미니스커트로 사랑스러운 매력을 뽐내는가 하면 시크한 스타일링과 무표정으로 차가운 가을 분위기를 연출하기도 했다.

또 다른 사진에서는 대기실로 보이는 공간에서 거울을 이용해 셀카를 남기고 있다. 그는 짧게 자른 단발머리에 헤어핀을 꽂은 채 수수한 차림을 하고 있다. 거울을 보며 무심한 듯 도도한 표정을 지어 보이며 독보적인 아우라를 뽐냈다.

사진=김유정 인스타그램 캡처
사진=김유정 인스타그램 캡처


사진=김유정 인스타그램 캡처
사진=김유정 인스타그램 캡처


한편 김유정은 최근 드라마 ‘구르미 그린 달빛’ 방영 10주년을 맞아 KBS 2TV 특집 예능 프로그램 ‘구르미 다시 그린 달빛’에 출연해 화제가 됐다.

그는 차기작으로 다음 달 10일 공개되는 tvN 드라마 ‘100일의 거짓말’에 출연한다. 이번 작품에서 그는 배우 박진영, 김현주, 이무생 등 탄탄한 연기파 배우들과 호흡을 맞춘다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김유정이 이번에 변화를 준 외모는 무엇인가?
인기기사
트와이스 사나, 공항서 뽐낸 눈부신 미모
수지, 꽃보다 화사한 꽃받침 포즈
‘방부제 미모’ 김혜수, 일상 속 독보적 우아함
86세 사미자, ‘60억’ 집 내놓고 실버타운 보러가더니…“마음 돌아섰다”

86세 사미자, ‘60억’ 집 내놓고 실버타운 보러가더니…“마음 돌아섰다”
양희은, 시한부 이겨냈는데…최근 또 ‘암 수술’ 받았다

양희은, 시한부 이겨냈는데…최근 또 ‘암 수술’ 받았다
“눈빛 완전 스윗” 태양, ♥민효린 손 꼭잡고 ‘착붙’ 데이트 포착

“눈빛 완전 스윗” 태양, ♥민효린 손 꼭잡고 ‘착붙’ 데이트 포착
김정은, 이서진과 결별 후 ‘눈물 방송’ 전말…“야만의 시대”

김정은, 이서진과 결별 후 ‘눈물 방송’ 전말…“야만의 시대”
“31세 두 아이 엄마가 미인대회 우승” 얼마나 예쁘길래…수영복 몸매 ‘당당’했던 이유

“31세 두 아이 엄마가 미인대회 우승” 얼마나 예쁘길래…수영복 몸매 ‘당당’했던 이유
“여성 얼굴 수차례 폭행해 긴급체포”…유명 男아이돌 “손 닿았을 수도” 황당 해명…日 발칵

“여성 얼굴 수차례 폭행해 긴급체포”…유명 男아이돌 “손 닿았을 수도” 황당 해명…日 발칵
이영자 면전에 대고 “밥맛 떨어져”… 충격 봉변 무슨 일?

이영자 면전에 대고 “밥맛 떨어져”… 충격 봉변 무슨 일?
‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝

‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝
가수 청하, 건강 악화로 응급실 이송… 하루만에 놀라운 근황

가수 청하, 건강 악화로 응급실 이송… 하루만에 놀라운 근황
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아내가 안 돌아와”…김구라, 재혼 7년 차에 ‘두 집 살림’

    “아내가 안 돌아와”…김구라, 재혼 7년 차에 ‘두 집 살림’

  2. 소유진 “너무 아저씨랑 사니까”… ‘15살 연상’ 남편 백종원 언급

    소유진 “너무 아저씨랑 사니까”… ‘15살 연상’ 남편 백종원 언급

  3. 지창욱, 비공개 계정에 ‘명품·차’ 자랑했다가 ‘낭패’

    지창욱, 비공개 계정에 ‘명품·차’ 자랑했다가 ‘낭패’

  4. 카리나 “머리부터 발끝까지…” 나이아가라서 홀딱 젖은 근황

    카리나 “머리부터 발끝까지…” 나이아가라서 홀딱 젖은 근황

  5. 배우 황석정 “온몸 불타는 듯한 고통, 앉지도 눕지도 못 한다”…안타까운 근황

    배우 황석정 “온몸 불타는 듯한 고통, 앉지도 눕지도 못 한다”…안타까운 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

스타들의 화려한 레드카펫 ‘시선 강탈’

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘괴물: 리지 보든 이야기’(Monster: The Lizzie Borden Story)의 시사회가 16일(현
‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

‘에미상’ 여신들의 드레스 열전

한국계 미국인 이성진 감독이 연출한 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’(BEEF) 시즌2가 미 방송계 최고 권위 상인 에미상에서 3관왕에