“고소 제안 많았지만…” 송소희, 곽범 선처 후 서약서 받았다

입력 :2025-11-13 17:01:44
수정 :2025-11-13 17:01:44
송소희. 국립극장 제공
가수 송소희가 개그맨 곽범을 고소하는 대신 서약서를 받았다.

13일 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’(이하 ‘컬투쇼’)에는 송소희가 게스트로 출연했다.

이날 스페셜 DJ로 출연한 곽범은 송소희의 눈을 피했고, 김태균은 “왜 눈을 잘 못 마주치냐”고 물었다.

곽범은 앞서 송소희의 ‘Not a Dream’(낫 어 드림)을 패러디해 ‘곽소희 - Nak a Dream(낚아드림)’이라는 뮤직비디오를 공개한 바 있다.

김태균은 이를 언급하며 “송소희씨가 만든 노래를 곽범이 아주 발칙하게, 이상하게 따라 했다”고 했다.

송소희는 이와 관련해 “고소 제안을 많이 받았다. 전 마음에 없는데 고소하는 게 좋을 것 같다고 하더라”며 “너무 복잡하게 사는 게 싫어서 그쯤에서 선처하는 걸로 했다”고 너스레를 떨었다.

김태균은 “앞으로 불상사를 막기 위해 제작진이 준비한 서약서가 있다”며 곽범에 낭독을 시켰다.

서약서에는 송소희 허락 없이 공식적인 자리에서 ‘낫 어 드림’을 부르지 않기, 송소희 허락 없이 흰색 계열 옷을 입고 들판을 뛰어나가지 않기, 화면에 소금 뿌릴만한 귀신 같은 분장을 하지 않기가 담겼다.

김태균은 “추가하고픈 내용이 있느냐”고 물었고 송소희는 “완벽하다”며 “세 가지만 지켜주면 활동에 문제없을 것”이라고 말했다.

