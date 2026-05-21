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[포토] 제니, 역대급 파격 스타일링…시선 압도하는 과감한 무드

입력 :2026-05-21 10:34:45
수정 :2026-05-21 10:34:45
사진=데이즈드 캡처
사진=데이즈드 캡처


블랙핑크 제니가 패션 매거진 ‘데이즈드’ 코리아 6월호의 커버를 장식했다. 19일 공개된 샤넬(CHANEL) 협업 화보에서 제니는 정교한 블랙 슈트의 클래식한 멋부터 그물망 헤어피스를 활용한 아방가르드한 스타일까지 다채로운 콘셉트를 완벽히 소화했다.

사진=데이즈드 캡처
사진=데이즈드 캡처


이번 화보에서 ‘샤넬 2026 공방 컬렉션’ 의상을 자신만의 색깔로 재해석한 그는 인터뷰를 통해 브랜드에 대한 깊은 애정을 드러냈다.

사진=데이즈드 캡처
사진=데이즈드 캡처


제니는 “이제는 브랜드를 깊이 이해하고 제 방식대로 표현할 수 있게 됐다”며 한층 성숙해진 관점을 전했다. 또한 한국에서 개최될 이번 공방 컬렉션 쇼에 대해 “개인적으로도 큰 기대를 가지고 기다리고 있다”며 설렘을 덧붙였다.

온라인뉴스부
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제니가 데이즈드 코리아 6월호에서 협업한 브랜드는?
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