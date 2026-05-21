[포토] 제니, 역대급 파격 스타일링…시선 압도하는 과감한 무드

“이거 맞아?” 38세 유이, 중국 가더니 얼굴이… 본인도 놀란 외모 근황

그룹 애프터스쿨 출신 배우 유이(38)가 중국식 메이크업에 도전했다. 유이는 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 중국 상하이에서 메이크업을 받는 모습을 담은 사진들을 공유했다. 유이는 사진 위에 “어? 상하이 도우인 메이크업 이거 맞아?”라는 글도 함께 올렸다. 사진 속에는 최근 중국으로 여행 가는 한국인들 사이에서도 유행하고 있는 ‘도우인 메이크업’을 받고 있는 유이의 모습이 담겼다. 도우인 메이크업은 중국 소셜미디어(SNS)에서 유행하는 화장법으로, 필터를 씌운 듯 이목구비를 또렷하게 표현하는 게 특징이다. 자연스러움을 강…