‘79세’ 임현식 “농약 마시고 쓰러져…응급실 실려가”

입력 :2025-11-24 15:57:30
수정 :2025-11-24 17:32:37
MBN 예능 ‘알토란’ 방송화면 캡처
MBN 예능 ‘알토란’ 방송화면 캡처


전원생활을 하는 배우 임현식(79)이 제초작업 중 농약을 마시고 응급실에 실려 갔던 상황에 대해 털어놨다.

임현식은 지난 23일 방송된 MBN 예능 ‘알토란’에 출연해 1000평 규모의 한옥 생활 근황을 전했다.

그는 해당 한옥에 대해 “어머니의 유산이다. 어머니가 땅은 생명의 젖줄이라며 소도 기르고 싶어 하셔서 마련하신 집”이라며 “잘 관리하고 살라고 했다”고 한옥살이 배경을 밝혔다.

임현식은 농약을 마셨다는 소문과 관련, “집에 사과나무 20그루가 있는데 제초작업을 하던 중 잘못해서 농약을 마시게 됐다”면서 “이후 재채기도 나오고 이상했다. 핑 하고 머리가 어지럽고 점점 더 이상해져서 구급차를 불렀다”고 당시를 회상했다.

이어 “정신 잃고 쓰러져 응급실에 갔는데 내부 세척하는 치료를 받았다”고 설명했다.

배우 임현식. 2018.1.5 뉴스1 자료사진
배우 임현식. 2018.1.5 뉴스1 자료사진


임현식은 이같은 사고를 겪었음에도 “그렇게 한 번 혼났다고 해서 그만둘 수 없는 게 농사일”이라고 강조했다.

MC 이상민이 “땅이 1000평인데 관리하기 힘들지 않냐”고 묻자 임현식은 “나도 나이가 있다 보니 그러고 싶지만, 어머니가 남겨주신 유산인데 지키고 싶은 마음”이라고 답했다.

1945년생인 임현식은 1969년 MBC 탤런트 공채 1기로 데뷔했다. 드라마 ‘한지붕 세가족’에서 ‘순돌이 아빠’ 역으로 인기를 누렸으며 ‘허준’, ‘상도’, ‘대장금’ 등 사극에서 감초 연기로 시청자들의 큰 사랑을 받았다.

