‘두얼굴 후배 폭로’ 김지민 “트라우마 남아”

두 얼굴 후배 폭로한 김지민 “아직 트라우마 남아”코미디어 김지민이 앞과 뒤가 다른 후배 코미디언 모습이 트라우마로 남아 있다고 했다.김지민은 10일 방송한 SBS PLUS 예능프로그램 ‘이호선의 사이다’에서 직장 빌런에 관해 얘기했다.김지민과 이호선은 같은 실수를 반복하고 눈물로 회피하며 자신에게 일을 떠넘긴 직장 후배 빌런 사연을 들었다. 김지민은 “나도 비슷한 경우가 있었다”고 말했다.김지민은 “예전에 코너를 같이 한 후배가 내가 준비해놓으라는 걸 안 해놨다. 내가 저 상사랑 비슷했다. 후배가 안 해놓으면 ‘지금 빨리 하면 되지. 같이 하자’는 주의라 잘 혼내지 못했다”고 했다.그는 “해도 해도 너무 하길래 한 마디 했더니 ‘선배님도 아무것도 안 하시잖아요’라고 얘기하더라”고 말했다.김지민은 “식사 중이었는데 너무 화가 나서 자리를 박차고 나갔다. 그 후배도 눈치가 있었다. 음식을 막 씹으면서 나오는 게 보였다”고 했다.이어 “난 차 안에 있는데 걸어올 때까지 너무 신나게 걸어오다가 창문 열리자마자 죄송하다고 하더라. 앞과 뒤가 다른 그 모습이 아직까지 트라우마”라고 말했다.이호선은 “제가 봤을 때 그 분 잘됐을 거 같다. 연기를 잘하지 않냐”고 했다.김지민은 “잘 됐다. 잘 돼서 심지어 지금은 친하다”고 말했다.그러면서 “잘 풀리니까 피할 명분이 없다. 같이 생존해야 되니까”라고 했다. 이호선은 “이 바닥이 쉽지 않구나”라고 말했다.뉴시스