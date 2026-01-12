기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

최현우 “북한 김정은 앞 마술쇼…너무 무서웠다”

입력 :2026-01-12 15:07:53
수정 :2026-01-12 15:07:53
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송화면
SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 방송화면


마술사 최현우가 김정은 북한 국무위원장 앞에서 마술을 선보였던 순간을 떠올렸다.

최근 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 최현우는 30년 마술 인생에서 가장 기억에 남는 에피소드로 당시 경험을 꼽았다.

최현우는 “2018 남북정상회담 때 평양에서 김정은한테 마술을 보여줬다. 문재인 전 대통령과 김정은 중간에서 마술을 했다”며 “내 인생에서 가장 떨렸던 순간”이라고 밝혔다.

그는 또 “내 앞에 모든 정재계 사람들이 다 있었다”고 설명했다.

최현우는 “당시 사진 보면 김정은한테 ‘카드 좀 섞어 줘요’ 하는 순간 보디가드가 나만 쳐다봤다”며 “총을 대고 있다. 난 옆에서 보이잖냐. 너무 무서운 거다”라고 회상했다.

그러면서 “무대에서 할 줄 알았는데 김정은 바로 옆에서 해서 떨렸다”고 고백했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
최현우가 김정은에게 마술을 보여준 행사는?
인기기사
신세경, ‘단아한 미모’
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들
최고의 스타일 레드카펫
전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽
“남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?

“남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?
공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다

공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다
김지민에 트라우마 안긴 ‘앞뒤 다른’ 후배…“심지어 잘됐다”

김지민에 트라우마 안긴 ‘앞뒤 다른’ 후배…“심지어 잘됐다”
지드래곤, 제니 영상 ‘좋아요’ 눌렀다 황급히 삭제…왜?

지드래곤, 제니 영상 ‘좋아요’ 눌렀다 황급히 삭제…왜?
송혜교, 훈남과 팔짱 낀 사진…반가운 소식 전했다

송혜교, 훈남과 팔짱 낀 사진…반가운 소식 전했다
“집값 10배·주식 3배” 조현아, 재테크 고수 된 비결

“집값 10배·주식 3배” 조현아, 재테크 고수 된 비결
‘손태영♥’ 권상우, “150억 날리고 결혼 강행” 충격 고백

‘손태영♥’ 권상우, “150억 날리고 결혼 강행” 충격 고백
30년간 100명 넘는 남자들과 강제로…女에 성관계 강요한 60대 최후

30년간 100명 넘는 남자들과 강제로…女에 성관계 강요한 60대 최후
인기 클릭
Weekly Best

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

    유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

  3. 신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

    신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

  4. ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

    ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

  5. 장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

    장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2