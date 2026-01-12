최현우 “북한 김정은 앞 마술쇼…너무 무서웠다”

션 막내딸 공개, 정혜영과 똑 닮아…“배우 시키라고들”

가수 션이 막내딸을 공개하며 딸의 연예계 진출에 긍정적인 입장을 보였다. 10일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견시점’에는 방학을 맞은 딸 추사랑과 함께 한국에 온 야노 시호의 모습이 그려졌다. 션은 이날 방송에서 “네 아이의 미래에 대해 서로 이야기한 적 있느냐”는 MC 송은이의 질문에 “첫째는 미술을 하고 있으니까 나중에 본인의 브랜드를 만들고 싶다고 한다”고 밝혀 시선을 모았다. 또 “둘째도 미술을 좋아한다. 그런데 막내는 (아내) 혜영(정혜영)이를 줄여 놓은 것처럼 생겼다”고 말해 주변을 궁금하게 만들었다. 이와…