기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

“이거 맞아?” 38세 유이, 중국 가더니 얼굴이… 본인도 놀란 외모 근황

입력 :2026-05-21 06:25:03
수정 :2026-05-21 06:25:03
유이 인스타그램 캡처
유이 인스타그램 캡처


그룹 애프터스쿨 출신 배우 유이(38)가 중국식 메이크업에 도전했다.

유이는 지난 19일 자신의 인스타그램 스토리에 중국 상하이에서 메이크업을 받는 모습을 담은 사진들을 공유했다.

유이는 사진 위에 “어? 상하이 도우인 메이크업 이거 맞아?”라는 글도 함께 올렸다.

사진 속에는 최근 중국으로 여행 가는 한국인들 사이에서도 유행하고 있는 ‘도우인 메이크업’을 받고 있는 유이의 모습이 담겼다.

도우인 메이크업은 중국 소셜미디어(SNS)에서 유행하는 화장법으로, 필터를 씌운 듯 이목구비를 또렷하게 표현하는 게 특징이다. 자연스러움을 강조하는 ‘K뷰티 메이크업’과 대조를 이룬다.

유이는 얼굴 톤보다 밝은 파운데이션을 잔뜩 바르고 당황해하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

그러나 유이는 메이크업이 끝나고 완성된 모습을 보여주는 이어진 사진에서는 한층 화려하게 변신한 미모를 드러내 눈길을 사로잡았다.

한편 유이는 체육고 출신으로 데뷔 전 수영선수로 활동했다. 2009년 애프터스쿨로 연예계에 데뷔했고, 현재는 배우로 활발히 활동하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
전지현, ‘원조 여신의 아우라’
눈부신 ‘칸 레드카펫’ 스타들
박지현, ‘우아한 미모’
강수지, 20년 된 휴면통장 잔액 ‘대박’…“얼른 가서 정리해라”

강수지, 20년 된 휴면통장 잔액 ‘대박’…“얼른 가서 정리해라”
“이제 할 만큼 했다고 생각” 충격…한영, ♥박군과 이혼설에 입 열었다

“이제 할 만큼 했다고 생각” 충격…한영, ♥박군과 이혼설에 입 열었다
“둘에서 셋으로” 세븐♥이다해, 결혼 3년 만에 ‘기쁜 소식’

“둘에서 셋으로” 세븐♥이다해, 결혼 3년 만에 ‘기쁜 소식’
배우 이민기, ‘1인 법인 운영’ 탈났다…세금 추징 인정·사과

배우 이민기, ‘1인 법인 운영’ 탈났다…세금 추징 인정·사과
“남녀 여럿 모여 음란행위…관전도” 인천 업소 운영자, 성관계 알선 혐의 불구속 입건

“남녀 여럿 모여 음란행위…관전도” 인천 업소 운영자, 성관계 알선 혐의 불구속 입건
“불륜했다가 남편한테 복수당해…이혼 청구 가능할까요” 충격 사연

“불륜했다가 남편한테 복수당해…이혼 청구 가능할까요” 충격 사연
등산하다 추락한 줄 알았는데…‘자산 6조’ 창업주 사망사고, 반전 있나

등산하다 추락한 줄 알았는데…‘자산 6조’ 창업주 사망사고, 반전 있나
‘안현모 이혼’ 라이머 “자녀 있는 가정”…재혼 입 열었다

‘안현모 이혼’ 라이머 “자녀 있는 가정”…재혼 입 열었다
“의료기구 넣은 것” 환자 간음 혐의 산부인과 의사, 징역 3년→무죄

“의료기구 넣은 것” 환자 간음 혐의 산부인과 의사, 징역 3년→무죄
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유명 개그맨, 결혼 15일 만에 ‘불륜’…침대 셀카 유출

    유명 개그맨, 결혼 15일 만에 ‘불륜’…침대 셀카 유출

  2. 이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

    이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

  3. 유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’

    유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’

  4. 김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’

    김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’

  5. 장원영, 살짝 내려간 바지…150만원대 팬티 노출 ‘화들짝’

    장원영, 살짝 내려간 바지…150만원대 팬티 노출 ‘화들짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
눈부신 ‘칸 레드카펫’ 스타들

눈부신 ‘칸 레드카펫’ 스타들

제79회 칸 국제영화제(칸 영화제) 경쟁 부문에 초청받은 영화 ‘호프’(감독 나홍진)가 현지 데일리 매체 평점 2.80점을 받았다. 경
‘칸영화제’ 사로잡은 여신들

‘칸영화제’ 사로잡은 여신들

“이렇게 긴 시간 끝까지 자리를 지키시고 관람해주셔서 진심으로 감사드립니다. 메르시(merci·감사합니다).”칸영화제 황금종려상을 노리