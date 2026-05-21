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재혼 9년♥ 배동성, 눈뜨자마자 ‘폭풍 스킨십’…“아침마다 뽀뽀”

입력 :2026-05-21 09:16:18
수정 :2026-05-21 09:16:18
개그맨 배동성이 달달한 재혼 생활을 공개해 눈길을 끈다. TV조선 예능 프로그램 ‘퍼펙트 라이프’
개그맨 배동성이 달달한 재혼 생활을 공개해 눈길을 끈다. TV조선 예능 프로그램 ‘퍼펙트 라이프’


개그맨 배동성이 달달한 재혼 생활을 공개해 눈길을 끈다.

20일 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘퍼펙트 라이프’에는 배동성과 그의 아내인 요리 연구가 전진주가 동반 출연했다.

이날 모두를 놀라게 한 것은 잠에서 깨자마자 펼쳐진 두 사람의 스킨십이었다.

기상한 배동성이 전진주를 향해 다정하게 고백하자 전진주는 곧바로 입맞춤으로 화답했다.

이를 지켜본 배우 신승환은 “아침 뽀뽀도 충격적이지만, ‘오늘도 사랑합니다’라고 했다”며 입을 다물지 못했다.

이에 배동성은 “우리의 아침 인사 겸 철칙이다. 아침에 먼저 눈뜬 사람이 ‘오늘도 사랑합니다’라고 말한다”고 밝혔다.

특히 전진주는 “잘생긴 남자가 왜 옆에 누워 있는 거냐”라며 남편의 외모에 감탄하는 등 여전히 신혼 같은 애정을 과시해 부러움을 자아냈다.

개그맨 배동성이 달달한 재혼 생활을 공개해 눈길을 끈다. TV조선 예능 프로그램 ‘퍼펙트 라이프’
개그맨 배동성이 달달한 재혼 생활을 공개해 눈길을 끈다. TV조선 예능 프로그램 ‘퍼펙트 라이프’


이들은 아침 운동을 나가서도 거침없는 스킨십을 했다. 전진주가 “오늘 햇살이 없지만 그래도 피부 관리를 해야 한다”며 배동성의 귀 뒤에 선크림을 발라줬다.

그러자 배동성은 전진주의 손을 붙잡고 “사랑합니다”라며 갑작스러운 사랑 고백을 했다.

이후 부부는 4㎞를 달렸다. 배동성은 “본인은 모르고 뛰는 거다. 처음부터 4㎞ 뛰자고 했으면 안 했을 것”이라며 “대단한 전진주, 안아 줄게”라며 아내를 안아줬다.

이에 전진주는 “잊은 거 없냐. 완주 뽀뽀”라며 뽀뽀를 요구했고, 배동성은 바로 아내에게 뽀뽀했다.

한편 배동성과 전진주는 2017년 결혼했다. 배동성은 재혼이다.

온라인뉴스부
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