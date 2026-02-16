[포토] “사람이야 인형이야” 장원영, 역대급 미모 갱신

1 / 5 장원영 SNS 장원영 SNS 장원영 SNS 장원영 SNS 장원영 SNS

그룹 아이브의 장원영이 치명적인 매력을 드러냈다.장원영은 지난 15일 자신의 사회관계망서비스에 근황이 담긴 사진 여러 장을 게시했다.공개된 사진 속 장원영은 강렬한 자주색 배경 앞에서 화려한 스타일링을 선보이며 시선을 사로잡았다. 특히 포근한 질감의 퍼 튜브톱과 굵은 벨트가 돋보이는 하의를 매치해 독보적인 패션 감각을 드러냈다.여기에 장원영은 큼직한 보석이 박힌 핑크빛 초커와 다양한 팔찌, 반지 등의 액세서리를 더해 화려함을 극대화했다. 긴 웨이브 헤어스타일에 뱅 앞머리를 내린 모습은 마치 살아있는 인형을 연상케 했다.장원영은 윙크를 하거나 벽에 기대어 포즈를 취하는 등 다채로운 매력을 발산했다.한편 장원영이 속한 아이브는 오는 23일 정규 2집 ‘리바이브 플러스’(REVIVE+)를 발매한다.온라인뉴스부