[포토] “사람이야 인형이야” 장원영, 역대급 미모 갱신

입력 :2026-02-16 11:40:09
수정 :2026-02-16 11:41:55
장원영 SNS
그룹 아이브의 장원영이 치명적인 매력을 드러냈다.

장원영은 지난 15일 자신의 사회관계망서비스에 근황이 담긴 사진 여러 장을 게시했다.

공개된 사진 속 장원영은 강렬한 자주색 배경 앞에서 화려한 스타일링을 선보이며 시선을 사로잡았다. 특히 포근한 질감의 퍼 튜브톱과 굵은 벨트가 돋보이는 하의를 매치해 독보적인 패션 감각을 드러냈다.

여기에 장원영은 큼직한 보석이 박힌 핑크빛 초커와 다양한 팔찌, 반지 등의 액세서리를 더해 화려함을 극대화했다. 긴 웨이브 헤어스타일에 뱅 앞머리를 내린 모습은 마치 살아있는 인형을 연상케 했다.

장원영은 윙크를 하거나 벽에 기대어 포즈를 취하는 등 다채로운 매력을 발산했다.

한편 장원영이 속한 아이브는 오는 23일 정규 2집 ‘리바이브 플러스’(REVIVE+)를 발매한다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에