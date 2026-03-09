기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

연예

[포토] 정수정, ‘청순+시크’ 빛나는 미모

입력 :2026-03-09 15:03:11
수정 :2026-03-09 15:03:11
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 7
배우 정수정이 9일 서울 구로구 더링크호텔에서 열린 tvN 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’제작발표회에서 포즈를 취하고 있다 2026.3.9 <br>연합뉴스
배우 정수정이 9일 서울 구로구 더링크호텔에서 열린 tvN 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’제작발표회에서 포즈를 취하고 있다 2026.3.9
연합뉴스
배우 정수정이 9일 오후 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.09. <br>뉴시스
배우 정수정이 9일 오후 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.09.
뉴시스
배우 정수정이 9일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.<br>‘대한민국에서 건물주 되는 법’(극본 오한기/연출 임필성/이하 ‘건물주’)은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린 작품이다. 2026.3.9<br>뉴스1
배우 정수정이 9일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.
‘대한민국에서 건물주 되는 법’(극본 오한기/연출 임필성/이하 ‘건물주’)은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린 작품이다. 2026.3.9
뉴스1
배우 정수정이 9일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.<br>‘대한민국에서 건물주 되는 법’(극본 오한기/연출 임필성/이하 ‘건물주’)은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린 작품이다. 2026.3.9<br>뉴스1
배우 정수정이 9일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.
‘대한민국에서 건물주 되는 법’(극본 오한기/연출 임필성/이하 ‘건물주’)은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린 작품이다. 2026.3.9
뉴스1
배우 정수정이 9일 서울 구로구 더링크호텔에서 열린 tvN 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’제작발표회에서 질문을 듣고 있다. 2026.3.9 <br>연합뉴스
배우 정수정이 9일 서울 구로구 더링크호텔에서 열린 tvN 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’제작발표회에서 질문을 듣고 있다. 2026.3.9
연합뉴스
배우 김준한(왼쪽), 정수정이 9일 오후 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.09. <br>뉴시스
배우 김준한(왼쪽), 정수정이 9일 오후 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.09.
뉴시스
배우 김준한(왼쪽부터), 정수정, 임필성 감독, 심은경, 임수정, 하정우가 9일 오후 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.09.<br>뉴시스
배우 김준한(왼쪽부터), 정수정, 임필성 감독, 심은경, 임수정, 하정우가 9일 오후 서울 구로구 더링크 호텔에서 열린 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.03.09.
뉴시스




배우 정수정이 영화 ‘거미집’ 이후 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’을 택한 이유를 밝혔다.

9일 서울 구로구 신도림동 더링크호텔에서는 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’(극본 오한기/연출 임필성/이하 ‘건물주’) 제작발표회가 진행됐다. 이 자리에는 임필성 감독을 비롯해 하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경이 참석해 이야기를 나눴다.

정수정은 민활성의 아내이자 부잣집 외동딸 전이경 역으로 활약한다. 그는 출연 이유에 대해 “일단 대본이 너무 재밌었다”며 “캐릭터도 안 만나봤던 캐릭터라고 생각이 들었다”고 밝혔다.

이어 “다이내믹한 부분들이 많았고 정극에 가까운 느낌의 캐릭터라고 느껴졌다”며 “저한테 새로운 도전이라 생각했고 현장에서도 감독님과 또 선배 배우 멤버들이 정말 많은 도움을 주셨다”고 전했다.

한편 ‘건물주’는 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스 드라마로, 오는 14일 오후 9시 10분 처음 방송된다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
‘대한민국에서 건물주 되는 법’은 어떤 장르의 드라마인가?
인기기사
‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’
‘봄날의 상큼’ 원희
‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션
원희, 봄날의 상큼 소녀
원희, 예쁨 콕
원희, 윙크와 하트를 동시에
이로하, 예쁨
이로하, 꽃 하트
이로하, 샤랄라
원희·이로하, 샤이닝 소녀들
“아내 몸에서 피 철철” 알고 보니 ‘반전’…복권 1등 당첨됐다

“아내 몸에서 피 철철” 알고 보니 ‘반전’…복권 1등 당첨됐다
“사별한 전처 묘 돌보다 아내와 싸웠습니다” 재혼남 하소연, 어쩌나

“사별한 전처 묘 돌보다 아내와 싸웠습니다” 재혼남 하소연, 어쩌나
서울 男 전용 사우나서 집단 음란행위 적발…현직 경찰도 있었다

서울 男 전용 사우나서 집단 음란행위 적발…현직 경찰도 있었다
이승윤, ‘자연인’ 촬영 중 응급실行…혀 말리고 호흡곤란

이승윤, ‘자연인’ 촬영 중 응급실行…혀 말리고 호흡곤란
‘가슴 통증’ 매운 음식 탓인 줄 알았는데…생존률 12% 심장마비였다

‘가슴 통증’ 매운 음식 탓인 줄 알았는데…생존률 12% 심장마비였다
2026년 3월 9일

2026년 3월 9일
“10년 동안 행복했다”… 이주승, 반려견 코코와 마지막 인사

“10년 동안 행복했다”… 이주승, 반려견 코코와 마지막 인사
이혼 15개월 만에 재혼?…‘38세’ 황재균 “아이 갖고 싶다” 무슨 일

이혼 15개월 만에 재혼?…‘38세’ 황재균 “아이 갖고 싶다” 무슨 일
“동생 미술 시키려고”… 오현경, 미스코리아 나간 사연

“동생 미술 시키려고”… 오현경, 미스코리아 나간 사연
인기 클릭
Weekly Best

  1. “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

    “전치 8주”…이상민, 남희석 패싸움으로 강남경찰서 연행

  2. 사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

    사라졌던 ‘이휘재♥’ 문정원…“어느새 3월” 4년 만에 등장

  3. “빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

    “빈곤하지만 섹시”…승무원 출신 女배우, 전현무에 ‘이것’ 선물했다

  4. “반쪽 됐네” 오은영, 완전히 달라진 얼굴…소유진도 ‘깜짝’

    “반쪽 됐네” 오은영, 완전히 달라진 얼굴…소유진도 ‘깜짝’

  5. “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일

    “관상 싸하다” 악플에 결국…“완전 상극” 에일리♥최시훈, 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’

‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’

할리우드 톱스타 산드라 블록이 환갑의 나이가 믿기지 않는 독보적인 동안 미모를 과시했다.최근 블록은 자신의 SNS를 통해 “어떤 사진을
‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

‘아슬아슬’ 시사회 레드카펫 패션

영화배우, 영화감독 등 할리우드 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 로즈 시어터 재즈 앳 링컨 센터에서 열린 워너 브라더스 픽처스의