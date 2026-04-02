명문대 출신 아나운서 ‘충격 근황’…“가족들 죽는 꿈에 신내림”

사진=MBN ‘특종세상’ 캡처

사진=MBN ‘특종세상’ 캡처

사진=MBN ‘특종세상’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 박서휘가 무속인의 길을 선택한 결정적 계기는? 가족의 죽음에 대한 불안감 경제적 어려움

걸그룹 ‘LPG’ 출신이자 아나운서로 활동했던 박서휘가 무속인의 길을 걷게 된 근황을 전했다.지난 1일 MBN 시사·교양 프로그램 ‘특종세상’ 측이 공개한 선공개 영상에는 최근 신내림을 받고 무속인이 된 박서휘의 사연이 공개됐다.영상 속 박서휘는 평소의 밝은 모습 대신 깊은 고뇌에 찬 표정으로 카메라 앞에 섰다. 그가 거부할 수 없는 운명을 받아들인 결정적 계기는 가족에 대한 불안함이었다. 그는 “가족들이 죽는 꿈을 계속 꿨다”며 “너무 반복적으로 꾸다 보니까 불안감이 커졌고 결국 점을 보러 가게 됐다”고 설명했다.그는 “그곳에서 처음 들은 말이 ‘신이 가득 차서 왔다’는 이야기였다”며 “이후 신내림을 받아야 한다는 말을 듣게 됐고 깊은 고민 끝에 받아들이게 됐다”고 전했다. 이어 자신의 선택이 가족을 지키기 위함이었음을 강조했다.그는 “내가 안 받으면 어떡하겠나. 나한테는 가족이 전부다. 가족 때문에 살아왔고 그래서 선택할 수밖에 없었다”고 덧붙이며 눈시울을 붉혔다.박서휘는 고려대학교 국제학부를 졸업했다. 2013년 걸그룹 LPG 멤버로 연예계에 첫발을 내디뎠다. 이후 뛰어난 언변과 지성을 바탕으로 아나운서로 전향해 스포츠 방송 등에서 활약했다. 2024년에는 SBS ‘골 때리는 그녀들’의 FC아나콘다 멤버로 출연해 강한 승부욕과 체력을 보여주며 대중의 사랑을 받았다.지적인 이미지와 스포티한 매력을 동시에 지닌 ‘엄친딸’ 아나운서의 무속인 전향 소식은 대중 뿐 아니라 가족들에게도 충격적으로 다가왔다.부친은 “무속인의 길이라는 게 쉽지 않다”며 “공부도 잘하고 명문대도 나왔는데 나름대로 잘 키웠다고 생각했다. 그런데 너무 불쌍하다”며 끝내 말을 잇지 못했다.박서휘 역시 “나도 원래처럼 방송하면서 평범하게 살고 싶다. 그런데 이 길을 가야 할 것 같다”며 현실에 대한 씁쓸한 심경을 드러냈다.강경민 기자