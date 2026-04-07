성유리·이진, 반가운 만남…‘핑클’ 시절 미모 그대로

사진=성유리 인스타그램 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 핑클이 데뷔한 연도는? 1998년 2000년

90년대 걸그룹 ‘핑클’의 멤버 성유리와 이진이 변함없는 미모와 돈독한 우정을 과시했다.성유리는 7일 자신의 인스타그램에 “블루 앤 화이트(Blue ＆ White)”라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게시하며 이진과의 재회를 알렸다.공개된 사진 속 성유리와 이진은 다정하게 밀착해 ‘인생 네 컷’을 촬영했다. 두 사람의 장난스러운 표정과 환한 미소가 눈에 띈다.또 다른 사진에서는 두 사람이 카페에 마주 앉아 서로의 모습을 카메라에 담았다.성유리와 이진은 1998년 그룹 핑클로 데뷔해 ‘블루레인’, ‘루비’, ‘내 남자친구에게’, ‘영원한 사랑’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.그룹 활동 종료 이후 성유리는 배우로 활동 중이며 이진은 사실상 연예계에서 은퇴한 상태다.성유리는 2017년 프로골퍼 출신 코치 안성현과 결혼해 2022년 쌍둥이 딸을 품에 안았다. 이진은 2016년 6살 연상의 금융계 종사자로 알려진 비연예인 남성과 결혼해 미국 뉴욕에서 생활 중이다.강경민 기자