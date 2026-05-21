‘추노’ 최장군, 스타벅스 카드 가위로 ‘싹둑’…“너 돈 없지?” 악플에 보인 반응

배우 한정수가 20일 자신의 소셜미디어(SNS)에 스타벅스 카드를 가위로 자른 사실을 인증했다. 자료 : 한정수 SNS

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KBS 드라마 ‘추노’의 ‘최장군’ 역으로 잘 알려진 배우 한정수가 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트에 분노해 스타벅스 불매 운동에 동참했다.한정수는 20일 자신의 소셜미디어(SNS)에 스타벅스 카드를 자른 사진을 올렸다. 한정수는 이와 함께 “이제 가지 맙시다”라는 글을 올리고 배경음악으로 빅토리 김의 ‘멋진 승리’를 삽입했다.네티즌들은 “목소리 내주셔서 감사하다”, “배우신 분” 등 그를 응원하는 댓글을 달았지만, 일부 극우 성향의 네티즌들은 “너 좌파냐” 등의 댓글을 달며 비난했다.한정수는 이들 가운데 한 네티즌과 설전도 벌였다. 한 네티즌이 “쿠팡은 하냐? 돈 없어서 스타벅스도 못 가는 주제에”라고 댓글을 달자 한정수는 “내가 너보다 없겠니”라고 쏘아붙였다.이어 “이 듣보는 누구?”라는 댓글에는 “넌?”이라고 반격했다.앞서 스타벅스코리아는 지난 15일 ‘탱크 텀블러’ 할인 행사를 시작하며 홍보 이미지에 5·18 민주화운동 기념일인 5월 18일을 ‘탱크데이’라 명명하고, ‘책상에 탁’이라는 문구를 넣었다.이러한 표현이 5·18 민주화운동과 박종철 열사 고문치사사건을 조롱했다는 지적이 나왔고, 소비자들의 거센 반발이 이어졌다.이재명 대통령도 “저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”고 강하게 비판했고, 정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민 사과에 나섰다.온라인뉴스부