기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

“술 마신 상태였다” 김승우, 음주 상태로 촬영하다 결국

입력 :2025-09-03 15:15:45
수정 :2025-09-03 15:22:50
김승우, 김남주 부부. 뉴스1
김승우, 김남주 부부. 뉴스1


배우 김승우가 ‘한끼합쇼’ 촬영분 폐기를 요청했다는 주장에 대해 소속사 측이 입을 열었다. 음주 상태에서 진행되는 방송에 대한 우려가 존재했다는 것이 소속사의 설명이다.

3일 김승우 김남주 부부의 소속사 더퀸AMC 측 관계자는 “JTBC ‘한끼합쇼’ 팀이 김승우 김남주 부부의 집을 방문했으나 당시 김승우 배우가 술을 약간 마신 상태였다. 매니지먼트 측에서 음주 상태로 방송을 하는 것에 대해 우려를 표출했다”고 설명했다.

이어 “김승우 배우도 음주 상태에서 방송하는 것에 대한 우려를 인지하고 제작진과 원만하게 잘 합의한 것으로 알고 있다. 약 한 달이 지난 상황에서 이 일에 대한 이야기가 나온 것이다”라고 말했다.

해당 관계자에 따르면 당시 촬영 중단 후 ‘미션 실패’로 방송에 담아내기로 정리됐다.

이날 마이데일리는 ‘한끼합쇼’ 이진욱·정채연 편 촬영 당시 김승우가 출연진을 흔쾌히 집 안으로 들였고 순조롭게 녹화가 진행됐으나 촬영분이 전파를 타지 못했다고 보도했다.

그러면서 김승우가 제작진에게 녹화분을 방송에 담지 말아 달라고 부탁을 했는데 시간상 다른 집을 찾을 방문할 수 없어 해당 회차 녹화가 미션 실패로 마무리됐다고 전했다.

‘한끼줍쇼’의 확장판인 ‘한끼합쇼’는 출연진이 ‘오늘의 동네’를 돌아다니며 시민들과 소통하고, 저녁 식사에 초대해 준 ‘오늘의 식구’를 위해 선물 같은 밥상을 대접해 주는 프로그램이다.

‘한끼합쇼’는 지난달 방송된 8회를 끝으로 재정비를 시작했다.

2017년 방송된 JTBC ‘한끼줍쇼’의 출연자들 역시 김승우 김남주 부부의 집에 초인종을 누른 바 있다. 당시 김남주는 “한 끼 식사 대접하고 싶은데 조금 전에 밥을 먹었다”면서 안타까움을 표출했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
손예진, ‘베네치아영화제’ 사로잡은 고혹미
박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자
이영애 “경고 나가야”…신동엽 유튜브에 ‘쓴소리’ 날렸다

이영애 “경고 나가야”…신동엽 유튜브에 ‘쓴소리’ 날렸다
연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다

연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다
이효리 충격 고백…“이상순, 요즘 다른 여자에 푹 빠졌다”

이효리 충격 고백…“이상순, 요즘 다른 여자에 푹 빠졌다”
‘올해 34세’ 임영웅 “35살 되면 결혼 생각” 입 열었다

‘올해 34세’ 임영웅 “35살 되면 결혼 생각” 입 열었다
“지구상 100명 중 1명은 이렇다”는데…충격 분석

“지구상 100명 중 1명은 이렇다”는데…충격 분석
다이빙하다 갇혀 사망…韓관광객 찾는 바다 속 ‘뱀 동굴’의 정체

다이빙하다 갇혀 사망…韓관광객 찾는 바다 속 ‘뱀 동굴’의 정체
2025년 9월 3일

2025년 9월 3일
“64세 尹 체포는 고령 학대” 주장하는 지지자들…인권위에 진정

“64세 尹 체포는 고령 학대” 주장하는 지지자들…인권위에 진정
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  2. 추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

    추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

  3. 김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

    김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

  4. 홍진경, 이혼 발표 3주 만에…‘연애 리얼리티’ 출연 물망

    홍진경, 이혼 발표 3주 만에…‘연애 리얼리티’ 출연 물망

  5. 황보, 이스라엘 국경 넘다 군인에 끌려가…“속옷까지 벗어”

    황보, 이스라엘 국경 넘다 군인에 끌려가…“속옷까지 벗어”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사