기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

입력 :2025-09-24 08:57:19
수정 :2025-09-24 08:57:19
가수 김종국이 최근 비연예인 연인과 결혼식을 올린 가운데, 자신의 결혼과 관련해 다양한 이야기가 떠도는 것에 대해 대중에게 미안한 마음을 전했다. 유튜브 채널 ‘짐종국’ 캡처
가수 김종국이 최근 비연예인 연인과 결혼식을 올린 가운데, 자신의 결혼과 관련해 다양한 이야기가 떠도는 것에 대해 대중에게 미안한 마음을 전했다. 유튜브 채널 ‘짐종국’ 캡처


가수 김종국. KBS ‘옥탑방의 문제아들’
가수 김종국. KBS ‘옥탑방의 문제아들’


가수 김종국이 신혼 생활을 공개했다.

김종국은 오는 25일 방송되는 KBS 2TV 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에서 변치 않는 ‘짠돌이 본능’과 함께 아내와의 일상을 전한다.

김종국은 “아내가 물티슈를 쓰고 말려서 다시 쓴다. 내가 시킨 것도 아닌데 알아서 하더라”며 팔불출 같은 애정을 드러냈다. 이에 MC 김숙이 “아내가 티슈 쓸 때마다 쳐다보는 거 아니냐”고 묻자 웃음을 자아냈다.

또 김종국은 “아침에 설거지하는 아내의 모습이 사랑스럽더라. 지그시 바라봤더니 아내가 ‘내가 물을 너무 세게 틀었지?’라고 말하더라”고 너스레를 떨었다. 김숙이 “정말 물소리가 안 들렸냐”고 추궁하자 김종국은 “들렸으니까 봤겠지”라고 답해 웃음을 더했다.

제작진은 “새신랑 김종국의 달달한 결혼 생활 뒷이야기가 공개된다”고 예고했다.

한편 김종국은 이달 5일 비연예인과 비공개 결혼식을 올렸다. 신부의 정체가 공개되지 않아 ‘극비 결혼’이라는 별칭이 붙었으며, 일각에서는 LA 출신 사업가, 유명 영어 강사의 딸 등 다양한 추측이 제기됐지만 모두 사실이 아닌 것으로 알려졌다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
‘밀라 요보비치’ 열정적 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치, 열정적인 인사
백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황

백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황
음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’

음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’
“처남댁과 바람난 남편…따졌더니 정신병원에 감금시켰다”

“처남댁과 바람난 남편…따졌더니 정신병원에 감금시켰다”
“내연녀 붙잡으려 처자식 넷 몰살”…방화 후 그는 PC방에서 태연히...

“내연녀 붙잡으려 처자식 넷 몰살”…방화 후 그는 PC방에서 태연히...
질병청도 개인정보 유출…“이름·BMI·질병정보까지”

질병청도 개인정보 유출…“이름·BMI·질병정보까지”
“예쁜 엄마, 너무너무 사랑해요”…송승헌 ‘모친상’ 절절한 심경

“예쁜 엄마, 너무너무 사랑해요”…송승헌 ‘모친상’ 절절한 심경
“다이소에서 산 ‘건기식’ 이 제품, 반품하세요”…간염 증상 발생

“다이소에서 산 ‘건기식’ 이 제품, 반품하세요”…간염 증상 발생
수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백

수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백
“사악한 日” 전세계 경악…‘뜻밖의 인기’에 일제 만행 퍼졌다

“사악한 日” 전세계 경악…‘뜻밖의 인기’에 일제 만행 퍼졌다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 공항서 란제리쇼? 배우 문가영, 속옷 바람 활보 ‘충격 패션’

    공항서 란제리쇼? 배우 문가영, 속옷 바람 활보 ‘충격 패션’

  2. “예비신랑이 너무 좋아해”…신지, ♥문원과 ‘기쁜 소식’ 전했다

    “예비신랑이 너무 좋아해”…신지, ♥문원과 ‘기쁜 소식’ 전했다

  3. “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

    “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

  4. “처음 겪는 이유 모를 고통”…김영희 결국 응급실행, 무슨 일

    “처음 겪는 이유 모를 고통”…김영희 결국 응급실행, 무슨 일

  5. “고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’

    “고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를