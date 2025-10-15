기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

방송

이상순, 이효리 앞에서 “여친 있어도 전 여친 만날 수 있다”

입력 :2025-10-15 07:38:38
수정 :2025-10-15 07:38:38
MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’
MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’


이효리, 이상순 인스타그램
이효리, 이상순 인스타그램


가수 이효리가 남편 이상순의 발언에 분노 섞인 반응을 보였다.

14일 방송된 MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에서 이상순과 이효리는 청취자 사연을 함께 읽으며 ‘월간 드라마’ 코너를 진행했다. 이날 한 청취자가 “현재 여자친구가 있지만, 과거 짝사랑했던 친구를 다시 만나 마음이 흔들린다”는 사연을 보내왔다.

이효리는 사연을 들은 뒤 “동창회 같은 데를 가지 말아야 된다. 술 한잔하면서 옛 기억 들춰내면 모든 게 거기서 시작된다”며 단호하게 말했다. 이어 “헤어졌던 사람을 다시 만나면, 이루어지지 않았던 아쉬움 때문에 잠깐 마음이 흔들릴 수 있지만 결국 예전처럼 된다”고 일침을 놨다.

이상순은 “지금 이런 생각이라면 현재 여자친구에게도 안 좋다. 억지로 만나는 건 더 나쁘다”며 사연자에게 현실적인 조언을 건넸다. 그러자 이효리는 “누굴 만나면 한두 달은 마음이 요동칠 수 있지만, 6개월쯤 지나면 감정이 가라앉을 것”이라며 차분히 덧붙였다.

그러던 중 이상순은 “각자 철학이 다르다. 나 같으면 하고 싶은 대로 한다. 마음이 크면 간다”고 말해 현장을 술렁이게 했다. 이에 이효리는 “지금 망언한 거 아냐? 가기 전에 보내 버릴 것”이라며 버럭했고, 청취자들은 폭소를 터뜨렸다.

이상순은 “지금 결혼했는데 어떻게 가냐. 사연자 입장을 대신 말한 것뿐이다”라며 당황해 해명했고, 부부의 솔직한 입담에 스튜디오는 웃음바다가 됐다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
블핑 제니, 파격 란제리룩 화보
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들
하트 만드는 최우식-정소민
신현준, 김병만 결혼 축의금으로 ‘1억 6000만원’ 깜짝

신현준, 김병만 결혼 축의금으로 ‘1억 6000만원’ 깜짝
“기내에서 접근하고 부적절한 편지도”…이동욱 측, 사생팬에 ‘경고’

“기내에서 접근하고 부적절한 편지도”…이동욱 측, 사생팬에 ‘경고’
김제동, 근황 영상…“연예인 아니라고 무시하냐” 발끈

김제동, 근황 영상…“연예인 아니라고 무시하냐” 발끈
‘활동 중단’ 지예은, 갑상선 질환 때문이었나…소속사 “개인 정보”

‘활동 중단’ 지예은, 갑상선 질환 때문이었나…소속사 “개인 정보”
조윤희, 딸 로아 동생 입양…이혼 5년 만의 결정 “선한 영향력”

조윤희, 딸 로아 동생 입양…이혼 5년 만의 결정 “선한 영향력”
서인영 맞아? “코 보형물 빼고 10kg 쪘다” 확 바뀐 느낌

서인영 맞아? “코 보형물 빼고 10kg 쪘다” 확 바뀐 느낌
“대통령 잘한다” 칭찬한 이하늘, “출생의 비밀 밝혀졌다” 무슨 일?

“대통령 잘한다” 칭찬한 이하늘, “출생의 비밀 밝혀졌다” 무슨 일?
노을 강균성, ‘술집 루머’에 분노…“손 부르르 떨리더라”

노을 강균성, ‘술집 루머’에 분노…“손 부르르 떨리더라”
아내 불륜에 흉기 든 남편…장인·장모 “우리 사위 봐달라”

아내 불륜에 흉기 든 남편…장인·장모 “우리 사위 봐달라”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

    보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

  2. ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

    ‘암 투병’ 박미선 근황 전해졌다…“전유성 만나러 와서”

  3. 곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모

    곽튜브가 직접 공개한 결혼식 신부 사진…감출 수 없는 미모

  4. “혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여

    “혀 말려 응급실”…이승윤 ‘자연인’ 찍다 장수말벌에 쏘여

  5. “이시언이 소개”…한혜진, 4살 연하 배우와 핑크빛 만남

    “이시언이 소개”…한혜진, 4살 연하 배우와 핑크빛 만남
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

‘런던영화제’ 레드카펫 사로잡은 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 10일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 BFI 런던영화제 중 영화 ‘부고니아’, ‘제이 켈리’,
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브