“팽현숙이 계속 결혼하라고”…싱글맘 사유리, 개그맨과 열애

유튜브 ‘짠한형’ 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 사유리가 과거 개그맨과 교제한 사실을 인정했는가? O X

방송인 사유리가 과거 개그맨과의 연애 사실을 솔직하게 털어놨다.30일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 영상에는 사유리가 출연해 팽현숙과의 인연과 연애 이야기를 전했다.이날 사유리는 “팽현숙 언니가 10년 전부터 개그맨이랑 결혼하라고 계속 얘기했다”며 “개그맨 남자가 최고라고 하더라”고 밝혔다.이를 듣던 김경욱은 “그래서 누나가 개그맨을 만났던 거지?”라고 물었고, 예상치 못한 질문에 사유리는 당황한 모습을 보였다. 신동엽 역시 “그걸 사람들이 모르나”라며 대화를 이어갔다.김경욱은 “비밀을 하나 말해주고 누나의 비밀을 알아냈다”고 밝혔고, 사유리는 해당 상황을 떠올리며 웃음을 보였다.이 과정에서 신동엽은 사유리의 과거 연인으로 개그맨 유민상을 언급했다. 사유리는 “유민상은 아니다”라고 즉각 부인했다.다만 개그맨과 교제한 적이 있느냐는 질문에는 “있다”고 답하며 과거 연애 사실을 인정했다.사유리는 구체적인 상대에 대해서는 밝히지 않았지만, 유쾌한 분위기 속에서 자신의 연애사를 솔직하게 전했다.온라인뉴스부