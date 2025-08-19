기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘건강 이상’ 박미선 무슨 일…조혜련 “보고싶다” 울먹

입력 :2025-08-19 11:21:18
수정 :2025-08-19 11:21:18
MBN ‘어른들은 모르는 고딩엄빠4’에서 MC 역할을 맡고 있는 코미디언 박미선
MBN ‘어른들은 모르는 고딩엄빠4’에서 MC 역할을 맡고 있는 코미디언 박미선


건강상의 이유로 수개월째 방송 활동을 중단하고 있는 방송인 박미선에 대해 조혜련이 걱정스런 마음을 전했다.

조혜련은 지난 18일 MBC 라디오 ‘두시의 데이트 안영미입니다’에 출연해 “사람들이 미선 언니의 근황을 궁금해한다”며 “하루도 빠짐없이 기도한다. 언니와 함께 연극 무대에 오르는 날을 기다린다”고 말했다.

이어 “언니는 나보다 더 예뻐질 거고, 앞으로 더 활발하게 활동할 거다. 너무 보고 싶다”며 울먹였다.

DJ 안영미 역시 “얼마 전 꿈에 박미선 선배가 나와 웃어줬다”며 “나는 꿈을 믿는 편이다. 분명히 좋은 소식이 있을 것 같다”고 기대했다.

앞서 방송인 이경실도 소셜미디어(SNS)를 통해 박미선의 안부를 전했다.

이경실은 “동생에게 전해주려고 수박 물김치를 담갔다”며 “많은 사람들이 기도하고 있다. 외로워 말고 그저 몸만 생각해”라고 당부했다.

박미선은 올해 초 방송 활동을 전면 중단했다. 소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 2월 “건강상 이유로 휴식기를 갖고 있으며, 심각한 투병 중은 아니다. 어느 정도 회복 후 복귀를 계획 중”이라고 밝혔다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체
김종국 ♥결혼 소식 이어…“결혼합니다” 송지효, 신동과 ‘충격 발표’

김종국 ♥결혼 소식 이어…“결혼합니다” 송지효, 신동과 ‘충격 발표’
“일본 활동 행복”…광복절에 日방송출연 인증한 ‘퇴출 가수’

“일본 활동 행복”…광복절에 日방송출연 인증한 ‘퇴출 가수’
‘신지♥문원’ 결혼에 분노한 연예인 “날 갖고 놀아”

‘신지♥문원’ 결혼에 분노한 연예인 “날 갖고 놀아”
“동남아 호텔 공짜 음료, 제발 마시지 마세요”…실명된 남성 호소

“동남아 호텔 공짜 음료, 제발 마시지 마세요”…실명된 남성 호소
출장 중 돌연 숨진 남편…노트북엔 낯선 女와의 사진들 ‘기막힌 사연’

출장 중 돌연 숨진 남편…노트북엔 낯선 女와의 사진들 ‘기막힌 사연’
군인 아들 마중가던 엄마 사망…135㎞ 역주행 ‘만취’ 운전자 혐의 인정

군인 아들 마중가던 엄마 사망…135㎞ 역주행 ‘만취’ 운전자 혐의 인정
“이제 이 여자랑 살고 싶다”…아내에 이혼 요구한 70대男, 상대는 AI였다

“이제 이 여자랑 살고 싶다”…아내에 이혼 요구한 70대男, 상대는 AI였다
김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’
인기 클릭
Weekly Best

  1. “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

    “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

  2. 세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

    세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

  3. 김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

    김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

  4. 안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

    안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

  5. 조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”

    조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로