도경완 입 열었다 “내가 장윤정 서브? 한쪽으로 기울어져 보일지도…”

장윤정 도경완 부부와 연우·하영 남매. 도경완 인스타그램

김진웅 KBS 아나운서가 선배인 도경완 아나운서에 대해 ‘장윤정의 서브’라는 취지의 발언을 한 것에 대해 도경완이 “저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있다”고 밝혔다.도경완은 26일 자신의 인스타그램에 올린 글에서 “저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지도 모른다”며 이같이 말했다.김 아나운서로부터 사과 문자를 받았다는 그는 “이번 일로 저희 가족과 저희 가족을 사랑해주시는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속이 상했지만, 이로 인해 누군가 또 상처받는 일은 없었으면 한다”고 강조했다.그러면서 “저희는 다시 밝은 모습으로 인사드리겠다”고 덧붙였다.앞서 김진웅 아나운서는 지난 24일 방송된 KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 “난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배에게 결례인 말일 수도 있지만 전 누군가의 서브로는 못 산다”고 말했다.이에 시청자들 사이에서 김진웅의 발언이 도를 넘었다는 비판이 쏟아졌고, 장윤정은 자신의 소셜미디어(SNS)에서 “가족 사이에 ‘서브’는 없다”며 불쾌감을 드러냈다.김진웅은 이튿날 자신의 SNS에 글을 올려 “방송에서 경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 사과의 말씀을 올린다”며 “이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자분들과 팬분들께도 사과를 전한다”고 고개를 숙였다.이어 “특히 도경완 선배님께서는 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않으셨고, 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배님이셨음에도 불구하고 제가 큰 폐를 끼치게 되어 진정 송구한 마음뿐”이라고 덧붙였다.김진웅은 장윤정과 도경완에게 각각 문자메시지를 보내 사과했다. 장윤정과 도경완은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 유튜브 콘텐츠, ENA ‘내 아이의 사생활’ 등을 동반 진행하며 활발하게 활동 중이다.뉴스24