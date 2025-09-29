“10년 후 내가 살아있을까” 홍현희, 결국 정신과 상담

개그우먼 홍현희가 정신과 상담을 받았다. 유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처

유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처

유튜브 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

개그우먼 홍현희가 정신과 상담을 받았다.홍현희와 그의 남편 제이쓴이 정신과 병원을 찾은 모습이 지난 26일 유튜브 채널을 통해 공개됐다.이날 제이쓴은 홍현희에 대해 “요새 사춘기 같은 느낌이다. 이전에 뭔가 했었어야 하는 게 지금 발현된 느낌”이라고 말했다.그러면서 “일, 육아만 하다 보니 과부하가 온 느낌이다. 지친 느낌”이라며 걱정했다.홍현희 역시 “취미, 취향도 없고 뭘 좋아하는지 모르겠다”며 “그걸 찾아야 하는데 어떻게 찾아야 할지도 모르겠다”고 털어놨다.이에 정신과 의사는 “그동안 잘 살아왔는데, 그렇게 갑자기 생각하게 된 계기가 있냐”고 물었다.홍현희는 “살만해져서 그런가. 아이가 말도 통하고, 어린이집도 가니까”라며 “내가 장기적인 목표가 없다. 10년 후가 오지 않을 것 같은 느낌이다. ‘나는 그때 생존해 있을까’(라는) 그런 생각도 든다”고 했다.제이쓴은 “그런 스트레스를 음식으로 풀더라”라며 우려했다.이에 홍현희는 “그런 내가 너무 한심하다. 내 몸에 이렇게 나쁜 걸 먹었다니. 기분 좋게 먹으면 몸에도 좋은데, 먹고 나면 후회한다”고 토로했다.이후 여러 조언까지 들은 홍현희는 “어떻게 변화해야겠다는 게 좀 구체화된 것 같다”며 “본인 눈치를 보라는 말에 울컥하더라. 나한테 미안했다”고 말했다.이어 “상담이 거창한 게 아닌 것 같다. 내 이야기를 하고 (나를) 알아가는 것만으로도 큰 변화가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.뉴스24