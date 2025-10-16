기사 검색
트와이스 이렇게 섹시했나…10주년에 란제리 패션쇼 '파격'

모모, 나연, 쯔위 등 트와이스 멤버들이 2025년 10월 15일 미국 뉴욕 브루클린에서 열린 '빅토리아 시크릿 패션쇼' 무대에서 공연하고 있다. AP뉴시스
걸그룹 트와이스가 세계적인 란제리 브랜드 ‘빅토리아 시크릿’의 패션쇼 무대에 올랐다.

15일(현지시간) 미국 뉴욕 브루클린에서 열린 ‘빅토리아 시크릿 패션쇼 2025’에는 트와이스 멤버 나연, 모모, 지효, 쯔위가 참석해 무대를 꾸몄다.

공연에 앞서 진행자는 트와이스를 “역대 최고의 K팝 걸그룹 중 하나”로 소개하며, “최근 앨범을 발매했고 넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘TAKEDOWN’에도 참여했다”고 밝혔다.

트와이스는 이날 스페셜 무대로 ‘This Is For’와 OST 수록곡 ‘Strategy’를 라이브로 선보이며 런웨이를 뜨겁게 달궜다. 분홍색 털부츠와 바디슈트 등 과감한 의상으로 무대 분위기를 압도했다.

지효는 미국 엔터테인먼트 프로그램 ‘ET’ 인터뷰에서 “트와이스 10주년에 이런 큰 무대에 초청받아 감사하다”며 “앞으로도 더 좋은 음악으로 보답하겠다”고 소감을 전했다.

‘빅토리아 시크릿 패션쇼’는 타이라 뱅크스, 지젤 번천, 미란다 커 등 세계적인 모델들이 무대에 오르며, 팝스타들이 직접 공연을 펼치는 것으로 유명하다. 올해는 트와이스 외에도 미시 엘리엇, 매디슨 비어, 캐롤 G 등 글로벌 여성 아티스트들이 무대에 섰다.

K팝 아티스트가 이 무대에서 공연한 것은 지난해 블랙핑크 리사에 이어 트와이스가 두 번째다.

데뷔 10주년을 맞은 트와이스는 지난 10일 스페셜 앨범 ‘TEN: The Story Goes On’을 발매했으며, 수록곡 ‘ME+YOU’와 ‘Strategy’, OST ‘TAKEDOWN’이 나란히 미국 빌보드 핫100 차트에 장기 진입하며 글로벌 인기를 이어가고 있다.

